Förderkandidaten

Jetzt Speed Academy Förderkandidat 2017 werden

Erfolgsgeschichte schreiben wie DTM-Champion Marco Wittmann



Bonn, 02.12.2016. „Deutsche Post Speed Academy. Mit uns zum Erfolg.“ Die Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein sowie der zweifache und amtierende DTM-Champion Marco Wittmann und viele weitere ehemalige Speed Academy Förderkandidaten beweisen, dass dieses Motto mehr als zutreffend ist.



Auch 2017 unterstützt die Deutsche Post Speed Academy wieder talentierte Motorsportler. Und wer dabei sein will, muss sich beeilen. Die Bewerbungsfrist läuft am 31. Dezember 2016 ab. Wer an der Speed Academy 2016 teilnehmen kann? Alle Piloten und Pilotinnen im Formel-, Tourenwagen- und GT-Sport, die am 01. April 2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Für die Bewerbung reicht eine E-Mail mit Anschreiben und sportlichem Lebenslauf an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Die finale Auswahl der Förderkandidaten trifft eine Expertenjury rechtzeitig vor Beginn der Motorsport-Saison 2017. Mehr Infos über das Motorsport-Förderprogramm der Deutschen Post gibt es auf www.speed-academy.de. Über die Saison begleiten neun absolute Motorsport-Experten die jungen Talente auf ihrem Ausbildungsweg: Neben Norbert Haug, Manuel Reuter, Jens Marquardt und Klaus Ludwig zählen hierzu auch Peter Lauterbach, Timo Glock, Christian Menzel, Kai Ebel und Hermann Tomczyk.



Die Deutsche Post Speed Academy ist das erfolgreichste deutsche Nachwuchsförderungsprogramm im Motorsport und unterstützte unter anderem die Profi-Rennfahrer Timo Glock, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, Christian Vietoris, Pascal Wehrlein sowie den amtierenden DTM-Champion Marco Wittmann in deren Karrieren. Bereits seit 2004 werden junge, talentierte Rennfahrer auf dem Weg in den Profi-Motorsport begleitet. Neun prominente und fachkundige Jurymitglieder, wie beispielsweise Timo Glock, Jens Marquardt, Norbert Haug und Kai Ebel, bewerten die Leistung der Förderkandidaten über einen Zeitraum von 12 Monaten.



Alle Informationen über Aktivitäten und Wertungsstand des Förderprogramms bieten tagesaktuell die Seite facebook.com/Speed.Academy.de und die Website www.speed-academy.de.

Darüber hinaus finden Rennsport-Interessierte hier zahlreiche Gewinnaktionen und viele Rennsport-News.

Zusätzlich geben das Magazin „Faszination Speed“ und die News-Zeitung „Speed News“ mehrmals im Jahr Einblicke in die Arbeit der Rennsport-Akademie, verbunden mit Informationen, Impressionen und Stories aus der Erlebniswelt Motorsport, Autofahren und Lifestyle.