208 Rally Cup – 62nd Rallye du Var (Round 7 of 7)

A sparkling finale!



. The 2016 Rallye du Var has gathered a star-studded entry which includes the likes of Gilles Panizzi in an Onyx Racing by Enjolras-run 208T16. . As is frequently the case, the Rallye du Var will bring the 208 Rally Cup to an end and has attracted no fewer than 23 208R2s! . Pepe Lopez has already wrapped up the 2016 title, but the year’s other medals have yet to be decided.

A glittering entry

As the final clash of the French Rally Championship, the Rallye du Var has a tradition of attracting outstanding fields and this year’s event is no exception since several former Peugeot Sport one-make formula contestants are down to compete in the south of France. Their numbers include the 2013 208 Rally Cup winner Kevin Abbring, along with the 2012 Volant 207 victor Jérémi Ancian and the same competition’s 2009 champion Cyril Audirac who has entered a 208T16. The list continues with Stéphane Lefebvre (2012 Volant 207 Junior and 2013 208 Rally Cup winner), while Peugeot Sport WRC stars of the Noughties Gilles Panizzi (208T16, Onyx Racing by Enjolras) and François Delecour are among the weekend’s big attractions. In addition to the cars of Gilles Panizzi and Cyril Audirac, there are 2018T16s, too, for Eric Mauffrey, Dominique Rebout, Quentin Giordano and Florian Bernardi!

Conclusion to a successful fourth season

In 2016, no fewer than 49 drivers will have taken part in the seven rounds of the 208 Rally Cup, including 24 Juniors (less than 23 years old) who have made up half the field to underpin the competition’s appeal to the champions of tomorrow. At the same time, the 208 Rally Cup continues to be an international hit since 24 of this year’s entrants were non-French drivers!

Five drivers hunting for 2016 podium honours

Although Pepe Lopez (Sainteloc Racing) made sure of the 2016 crown thanks to his victory on the recent Rallye des Cardabelles, five drivers are still in contention for the season’s second and third places. William Wagner (PH Sport), who was Lopez’s main challenger this year, has the best chance of securing the silver medal and he will be keen to add a third victory to those already claimed at the Langres and Lozère rounds. Meanwhile, Jérémie Toedtli (CHL Sport Auto) has made evident progress this season and could well end the year on a high note. Andrea Carella is another top-three hopeful and will be hoping to repeat the asphalt form he showed by winning the Rallye d’Antibes. Also still in the frame are local driver Patrick Magnou (Pit Stop) and Quentin Ribaud (CHL Sport Auto) who has scored points on every round during his 208 Rally Cup rookie year. Wagner is the only other driver to have finished every rally in the points to date.

A long list of outsiders for what promise to be a tough event

The Rallye du Var is reputed for its tricky, narrow stages and, at this time of year, bad weather frequently plays a key role. Nothing can therefore be considered as set in concrete and all 23 crews face a challenging three days. In addition to the above drivers, Jean-Baptiste Franceschi, Efren Llarena (Raceseven), Joachim Wagemans (Triman) and Aki Sahila (CHL Sport Auto) can also be expected to provide another glimpse of their skills. Four drivers will be getting their first taste of the 208 Rally Cup on the French Riviera, namely Thomas Jaudel (Pit Stop), Sébastien Bédoret (Pit Stop), Nicolas Socquet (Sainteloc Racing) and Mathieu Autiero (FB Rally).

TIMETABLE

Friday, November 25 (times of first Historic cars)

12:53pm: Start of Leg 1 / Sainte-Maxime

1:00pm: Start ceremony / Sainte-Maxime

1:20pm: Service A (15 minutes) / Port Grimaud

2:00pm: SS1 - La Môle

2:45pm: SS2 - Bormes les Mimosas

3:20pm: SS3 - Collobrières

4:10pm: Podium / Sainte-Maxime

4:15pm: End of Leg 1 / Sainte-Maxime

Saturday, November 26 (times of first Historic cars)

6:30am: Start of Leg 2 / Sainte-Maxime

6:50am: Service B (30 minutes) / Port Grimaud

7:45am: SS4 - La Môle

8:30am: SS5 - Bormes les Mimosas

9:05am: SS6 - Collobrières

10:00am: Regroup (120 minutes) / Sainte-Maxime

12:20pm: Service C (30 minutes) / Port Grimaud

1:15pm: SS7 - La Môle

2:00pm: SS8 - Bormes les Mimosas

2:55pm: SS9 - Puget Ville

3:50pm: SS10 - Pignans

5:05pm: Podium / Sainte-Maxime

5:10pm: End of Leg 2 / Sainte-Maxime

Sunday, November 27 (times of main rally)

5:30am: Start of Leg 3 / Sainte-Maxime

5:50am: Service D (30 minutes) / Port Grimaud

6:50am: SS11 - La Garde Freinet

7:20am: SS12 - Le Plan de la Tour

8:35am: Service E (20 minutes) / Port Grimaud

9:40am: S- Collobrières

11:25: End of rally / Sainte-Maxime

ENTRY LIST

Pepe Lopez / Borja Rozada (SAINTELOC RACING) – Junior

William Wagner / Antoine Paque (PH SPORT) – Junior

Jérémie Toedtli / Alexandre Chioso (CHL SPORT AUTO) – Junior

Andrea Carella / Enrico Bracchi (POWER CAR TEAM)

Patrick Magnou / Benoît Manzo (PIT STOP)

Quentin Ribaud / Benoît Balme (CHL SPORT AUTO) – Junior

Jean-Baptiste Franceschi / Romain Courbon – Junior

Aki Sahila / Rami Suorsa (CHL SPORT AUTO) – Junior

Joachim Wagemans / Andy De Baeremaeker (TRIMAN) – Junior

Yann Clairay / Frédéric Goupil (PH SPORT)

Llarena Efren / Sara Fernandez (RACESEVEN) – Junior

Guillaume De Ridder / François Geerlandt (X) – Junior

Taisko Lario / Sami Ryynänen (CHL SPORT AUTO) – Junior

Anthony Fotia / X (SAINTELOC RACING) – Junior

Thomas Baudoin / Arnaud Cubizolles (CHAZEL TECHNOLOGIE COURSE) – Junior

Matthieu Autiero / Axel Andreu (FB RALLY)

Sébastien Bedoret / Thomas Walbrecq (PIT STOP) - Junior

Jérémy Fournier / Matthieu Belhacene (X) – Junior

Thomas Jaudel / Jean-Philippe Cadet (PIT STOP)

Jose Luis Pelaez Olivares / Carlos Del Barrio Corral (X) – Junior

Nicolas Socquet / Célia Monico (SAINTELOC RACING)

Sam Taveneau / Clément Point (X) - Junior

Brandon Maisano / Pierre Pebeyre (AUTOMECA) – Junior

208 Rally Cup - 62ème Rallye du Var (7/7)

Un final en fanfare !

. Un plateau de stars au Var avec notamment la présence de Gilles Panizzi sur une 208T16 Onyx Racing by Enjolras. . Comme souvent, la Rallye du Var clôture la saison de la 208 Rally Cup. Pour cette dernière épreuve, ce sont 23 208R2 qui vont en découdre. . Pepe Lopez est d’ores et déjà assuré du titre mais tout reste à faire pour les places d’honneur.

Des têtes d’affiche...

Ultime épreuve du Championnat de France des Rallyes, le Rallye du Var se distingue souvent par un plateau d’exception et c’est encore le cas cette année avec de nombreux pilotes issus de la Formule de Promotion Peugeot Sport. Vainqueur de la 208 Rally Cup en 2013, Kévin Abbring est au départ, tout comme Jérémi Ancian (vainqueur du Volant 207 en 2012), Cyril Audirac (vainqueur du Volant 207 en 2009) qui pilote une 208T16 à cette occasion, ou encore Stéphane Lefebvre (vainqueur Junior du Volant 207 en 2012 et de la 208 Rally Cup en 2013). Enfin, on retrouve également sur la liste des engagés Gilles Panizzi (208T16 - Onyx Racing by Enjolras) et François Delecour, fers de lance de l’équipe Peugeot Sport en WRC dans les années 2000 ! La 208T16 est également bien représentée avec six exemplaires engagés (Gilles Panizzi, Eric Mauffrey, Cyril Audirac, Dominique Rebout, Quentin Giordano, Florian Bernardi) !

Une quatrième année synonyme de succès !

En 2016, 49 pilotes se sont affrontés sur les sept épreuves qui composaient le calendrier de la 208 Rally Cup. Parmi eux, on note 24 concurrents engagés dans la catégorie Junior (réservée aux pilotes de moins de 23 ans), soit la moitié du plateau, preuve de l’attractivité de la formule pour les futurs champions ! En outre, la 208 Rally Cup attire les regards bien au-delà de nos frontières puisque 24 pilotes étrangers sont recensés dans le rangs de la ‘Cup’ cette saison !

Cinq pilotes pour une place sur le podium...

Derrière Pepe Lopez (Sainteloc Racing) qui est d’ores et déjà assuré du titre après sa victoire acquise aux Cardabelles, cinq pilotes vont s’affronter pour récupérer l’argent et le bronze. William Wagner (PH Sport) est le mieux placé. Principal concurrent de Lopez depuis le début de l’année, le Vosgien aura à coeur de bien terminer la saison, lui qui s’est déjà imposé à deux reprises (Langres et Lozère). En progression constante, Jérémie Toedtli (CHL Sport Auto) semble avoir franchi un cap en 2016 et pourrait bien tirer son épingle du jeu. Andrea Carella fait également partie des candidats au podium, lui qui est toujours très rapide sur l’asphalte comme en atteste sa victoire acquise à Antibes. Enfin, il faut compter sur Patrick Magnou (Pit Stop), le régional de l’étape ainsi que sur Quentin Ribaud (CHL Sport Auto), seul pilote avec Wagner ayant marqué des points sur toutes les manches depuis le début de la saison et ce, pour sa première saison en 208 Rally Cup.

Une épreuve difficile et des outsiders présents en nombre

Le Rallye du Var se caractérise par ses spéciales étroites et piégeuses. A cette période de l’année, la météo est souvent très incertaine à Sainte-Maxime. Toutes ces conditions vont offrir un final à suspense et les 23 équipages inscrits vont avoir fort à faire. En plus des pilotes cités précédemment, on note la présence de Jean-Baptiste Franceschi, Efren Llarena (Raceseven), Joachim Wagemans (Triman) ou encore Aki Sahila (CHL Sport Auto) qui se sont déjà fait remarquer cette saison. Quatre pilotes vont découvrir les joutes de la 208 Rally Cup à l’occasion de cette ultime épreuve, il s’agit de Thomas Jaudel (Pit Stop), Sébastien Bédoret (Pit Stop), Nicolas Socquet (Sainteloc Racing) et Mathieu Autiero (FB Rally).

PROGRAMME

Vendredi 25 novembre (horaires VHC)

12h53 : Départ Etape 1 / Sainte-Maxime

13h00 : Podium / Sainte-Maxime

13h20 : Assistance A (15’) / Port Grimaud

14h00 : ES1 - La Môle

14h45 : ES2 - Bormes les Mimosas

15h20 : ES3 - Collobrières

16h10 : Podium / Sainte-Maxime

16h15 : Arrivée Etape 1 / Sainte-Maxime

Samedi 26 novembre (horaires VHC)

6h30 : Départ Etape 2 / Sainte-Maxime

6h50 : Assistance B (30’) / Port Grimaud

7h45 : ES4 - La Môle

8h30 : ES5 - Bormes les Mimosas

9h05 : ES6 - Collobrières

10h00 : Regroupement (120’) / Sainte-Maxime

12h20 : Assistance C (30’) / Port Grimaud

13h15 : ES7 - La Môle

14h00 : ES8 - Bormes les Mimosas

14h55 : ES9 - Puget Ville

15h50 : ES10 - Pignans

17h05 : Podium / Sainte-Maxime

17h10 : Arrivée Etape 2 / Sainte-Maxime

Dimanche 27 novembre (horaires moderne)

5h30 : Départ Etape 3 / Sainte-Maxime

5h50 : Assistance D (30’) / Port Grimaud

6h50 : ES11 - La Garde Freinet

7h20 : ES12 - Le Plan de la Tour

8h35 : Assistance E (20’) / Port Grimaud

9h40 : ES13 - Collobrières

11h25 : Arrivée finale / Sainte-Maxime

LES ENGAGES

Pepe Lopez / Borja Rozada (SAINTELOC RACING) – Junior

William Wagner / Antoine Paque (PH SPORT) – Junior

Jérémie Toedtli / Alexandre Chioso (CHL SPORT AUTO) – Junior

Andrea Carella / Enrico Bracchi (POWER CAR TEAM)

Patrick Magnou / Benoît Manzo (PIT STOP)

Quentin Ribaud / Benoît Balme (CHL SPORT AUTO) – Junior

Jean-Baptiste Franceschi / Romain Courbon – Junior

Aki Sahila / Rami Suorsa (CHL SPORT AUTO) – Junior

Joachim Wagemans / Andy De Baeremaeker (TRIMAN) – Junior

Yann Clairay / Frédéric Goupil (PH SPORT)

Llarena Efren / Sara Fernandez (RACESEVEN) – Junior

Guillaume De Ridder / François Geerlandt (X) – Junior

Taisko Lario / Sami Ryynänen (CHL SPORT AUTO) – Junior

Anthony Fotia / X (SAINTELOC RACING) – Junior

Thomas Baudoin / Arnaud Cubizolles (CHAZEL TECHNOLOGIE COURSE) – Junior

Matthieu Autiero / Axel Andreu (FB RALLY)

Sébastien Bedoret / Thomas Walbrecq (PIT STOP) - Junior

Jérémy Fournier / Matthieu Belhacene (X) – Junior

Thomas Jaudel / Jean-Philippe Cadet (PIT STOP)

Jose Luis Pelaez Olivares / Carlos Del Barrio Corral (X) – Junior

Nicolas Socquet / Célia Monico (SIANTELOC RACING)

Sam Taveneau / Clément Point (X) - Junior

Brandon Maisano / Pierre Pebeyre (AUTOMECA) – Junior