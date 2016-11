RPS - QUATRE TITRES DISTRIBUES A NOGARO !

NOGARO 12 & 13 NOVEMBRE 2016

Si David Pouget commence à connaître les joies des titres dans les formules de promotion Peugeot Sport, le sacre de Mickaël et Yannick Blanc en Relais 208 est une première ! Par deux fois sur le podium final ces deux dernières années, ils remportent la catégorie au terme d’une finale à suspense ! En Youngtimers Cup, Les Amis de la Forêt by New Team Compétition et Bresse Auto Racing sont récompensés

208Racing Cup : David Pouget cumule

Deuxsemaines après s’être assuré du titre en RCZ Racing Cup, David Pouget (GPARacing) arrivait à Nogaro en grand favori à sa propre succession en 208 RacingCup. Le Tarnais n’avait besoin que de 25 points lors des trois dernièrescourses de l’année pour empêcher un retour de Yoann Baziret (Setup Racing).

YoannBaziret prenait pourtant le dessus dans la matinée avec les deux premières polepositions du week-end. David Pouget, septième puis deuxième, était le plusrapide des qualifications de la Course 3 avec, seulement, 6 millièmes deseconde d’avance sur Baziret.

Encourse, David Pouget se montrait encore intraitable. Si la première victoirerevenait à Baziret, avec moins d’une seconde d’avance sur Pouget, le pilote GPARacing s’imposait dans la Course 2 pour s’assurer mathématiquement du titre, avantde remporter un dixième succès pour terminer l’année en apothéose.

Derrièrel’intouchable duo, Olivier Fernandez (No Limit Racing) s’offrait deux podiumset Aurélien Renet (JSB Compétition) terminait à la troisième place de l’ultimecourse pour célébrer son titre chez les Lionceaux.

Parmiles Gentlemen, Thierry Blaise (New Team Compétition) complétait sa belle saisonpar deux belles victoires contre une pour Olivier Ferrant (GM Sport).

DavidPouget : « C’est une année d’anthologie avec les titres en RCZ Racing Cup et208 Racing Cup et une participation au FIA ETCC au Nurburgring avec la 308Racing Cup. Je dédie toute cette saison à Jean-Michel Huart qui nous a quittéstrop tôt. Un grand merci au GPA Racing. Je ne peux que leur rapporter destitres pour les remercier. J’aime les Rencontres Peugeot Sport, car il y atoujours beaucoup de concurrence. La première séance d’essais me l’a encorerappelé ce matin. Avec Yoann (Baziret), Ludovic (Bellinato), Olivier(Fernandez) qui a été la révélation de la saison, Aurélien Renet qui a étél’autre révélation, il y a toujours du niveau et du renouveau. C’est unesuperbe formule. »

Q1 : Yoann Baziret - Q2 : YoannBaziret – Q3 :

C1 :Yoann Baziret – David Pouget +0, 518 – Olivier Fernandez +4, 408 – LudovicBellinato +4, 870 – Aurélien Renet +7, 970 / Lionceaux : Aurélien Renet – FlorianBriché – Ilona Bertapelle / Gentlemen : Thierry Blaise

C2 : DavidPouget – Yoann Baziret +2, 252 – Olivier Fernandez +3, 476 – Aurélien Renet +4, 825– Yannick Pechard +5.393/ Lionceaux : Aurélien Renet – Florian Briché / Gentlemen :Olivier Ferrant

C3 : DavidPouget – Yoann Baziret +1, 412 – Aurélien Renet +4, 721 – Florian Briché +6.360 –Olivier Fernandez +6, 709 / Lionceaux : Aurélien Renet – Florian Briché – IlonaBertapelle / Gentlemen : Thierry Blaise

Championnat : David Pouget (GPA Racing) 270points – Yoann Baziret (Setup Racing) 223 points – Ludovic Bellinato (No LimitRacing) 164 points – Olivier Fernandez (No Limit Racing) 156 points – GuillaumeBlancardi (No Limit Racing) 145 points – Aurélien Renet (JSB Compétition) 132points (1er Lionceau)... Thierry Blaise (New Team Compétition) 15points (1er Gentleman)

Relais 208 : Un titre tant attendu pourle Gediracing

Ces deuxdernières saisons, depuis l’apparition des 208 en Rencontres Peugeot Sport, Gediracing n°177 était à chaque fois monté sur le podium final du Relais 208.Deuxième en 2014, troisième en 2015, l’équipe gagne enfin le championnat auterme d’une dernière course mouvementée !

Troiséquipes pouvaient encore passer Mickaël et Yannick Blanc sur le fil. Mais AntoinePretin/Benjamin Mosson (Actemium n°203) et Bruno Charrat/Thierry Blaise (NewTeam Compétition n°213) ont connu une ultime épreuve particulièrementcompliquée pour terminer respectivement en 34e et 21epositions, à plusieurs tours.

SeulLudovic Bellinato, cette fois accompagné par Nicolas Balem, (No Limit Racingn°495) pouvait encore les concurrencer. Et s’il s’imposait, Mickaël et YannickBlanc devaient simplement s’assurer d’être à l’arrivée. Dans un final àsuspense, le No Limit Racing n°495 décrochait sa première victoire de la saisondevant Kévin Jimenez/David Pouget (GPA Racing n°315) et Ilona Bertapelle/OlivierFernandez (No Limit Racing n°195). Beaucoup plus loin, Mickaël et Yannick Blancterminaient à quatre tours, au seizième rang, pour marquer les points qui leurpermettaient de s’offrir le titre tant convoité !

Yannick Blanc : « Nous avions bien commencé la saison par unevictoire au Val de Vienne et nous terminons quatrième à Charade en perdant lepodium dans le dernier tour. Grégory Guilvert est venu nous donner un coup demain aux 10 Heures de Magny-Cours pour décrocher la deuxième place. À Dijon, nous faisons une erreur dans les stands et nous perdons toute notre avance auchampionnat. À Lédenon, nous avons pu creuser l’écart avec une secondevictoire. Ici, le premier tour a été assez virulent. Nous sommes sortis de lapiste et il a fallu prendre les points pour nous assurer du titre. »

Q : AntoinePretin / Benjamin Mosson (Actemium n°203)

Course : LudovicBellinato / Nicolas Balem (No Limit Racing n°495) – Kévin Jimenez / DavidPouget (GPA Racing n°315) +41, 965 – Ilona Bertapelle / Olivier Fernandez (No Limit Racing n°195) +57, 209 – Danick Rahard / DavidPraschl / David Henry (Danracing n°555) + 1 tour – Emmanuel Gachiteguy / BernardCastagne / Benoît Castagne (GM Sport n°132) + 1 tour

Championnat : Mickaël Blanc / Yannick Blanc(Gediracing n°177) 129, 5 points – Ludovic Bellinato / Guillaume Blancardi /Cédric Labadens / Nicolas Balem (No Limit Racing n°495) 125 points – KévinJimenez / David Pouget (GPA Racing n°315) 112 points – David Praschl / David Henry / Danick Rahard(Danracing n°555) 107, 5 points Antoine Pretin / Benjamin Mosson (Actemiumn°203) 104 points...

Youngtimers Cup : LesAmis de la Forêt by New Team Compétition et Bresse Auto Racing au sommet

Il ne manquait que 1, 5 point aux Amis de la Forêt by New TeamCompétition pour s’adjuger d’un titre dans la catégorie Peugeot 207 LW de laYoungtimers Cup. À Nogaro, en partant de la deuxième ligne de la grille dedépart, Ludovic Ibanez et Renaud Del Pino prenaient la septième place scratchet la deuxième place de leur classe pour remporter le titre.

Cet ultime rendez-vous de la saison voyait la victoire d’Espace Racingby GM Sport n°806 emmené par Franck Labescat et Christian Philipon en 207 et deG.M. Sport n°809 avec Florian Darblade et Gérard Saint-Arroman en 206 S16 auterme d’une course limpide.

En terminant à la sixième place scratch et cinquièmes des 206 S16, Olivier Milloux et Hervé (Bresse AutoRacing n°839) remportaient le titre dans leur catégorie devant Guillaume etJérémy Chevalier (Montbeliard n°803)

Q – 207 : Christian Philipon / Franck Labescat (Espace Racingby GM Sport n°860), 206 S16 : Florian Darblade / Gérard Saint-Arroman(G.M. Sport n°809).

Course – 207 : Christian Philipon / Franck Labescat (Espace Racingby GM Sport n°860) – Ludovic Ibanez / Renaud Del Pino (Les Amis de la Foret byNew Team Compétition n°870) + 1 tour – Olivier Audibert / Romain Auguy / RomainRonchin (Cinecascade Racing Team n°865) + 1 tour... // 206 S16 : FlorianDarblade / Gérard Saint-Arroman (G.M. Sport n°809) – Wilfrid Estaper / ClémentGarraud (GRD Compétition) – Jeremy Chevalier / Guillaume Chevalier (Montbéliardn°803)...

Championnat : 207 : LudovicIbanez / Renaud Del Pino (Les Amis de la Foret by New Team Compétition n°870)123, 5 points, Christian Philipon / Franck Labescat (Espace Racing by GM Sportn°860) 90 points, Bernard Guillou / Patrick David (G.M. Sport n°869) 87 points// 206 S16 : Olivier Milloux / Michel Roux (Bresse Auto Racing n°839) 108, 5points, Jeremy Chevalier / Guillaume Chevalier (Montbéliard n°803) 103 points, Florian Gigon / Davy Robert (RG Racing Team n°828) 98 points...

Festival RCZ Racing Cup : un doublé pourDenis Gibaud

Àl’occasion de cette finale des Rencontres Peugeot Sport 2016, le Festival RCZRacing Cup rassemblait les pilotes pour deux courses de 45 minutes. DenisGibaud (Milan Compétition) a dominé la catégorie avec deux pole positions etdeux victoires, même si Stéphane Ventaja (GLF Racing) signait les deuxmeilleurs tours. Denis Gibaud remporte un train de pneumatiques Michelin.

C1 : DenisGibaud – Patrick Doumerc / « Guf » +12, 351 – Franck Labescat /Christian Philippon +15, 701 – Cyril Despres +43, 132 – Stéphane Ventaja +1:28, 576

C2 : DenisGibaud – Stéphane Ventaja +2, 129 – Franck Labescat / Christian Philippon +8, 113– Cyril Despres +14, 385 – Nicolas Milan / Henri Pellefigue +17.506