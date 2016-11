Aufregende Neuheiten von BILSTEIN in Las Vegas

Die Stoßdämpfer-Experten von BILSTEIN starten ihren Messeauftritt auf der SEMA Show 2016 (1. bis 4. November) mit einer außergewöhnlichen Aktion. Ein Toyota Tacoma aus dem Modelljahr 2015 fuhr 500 Meilen (rund 800 km) abseits der Straße bis nach Las Vegas und wird dort, natürlich ungewaschen und mit allen Spuren, die die Fahrt hinterlassen hat, am Stand von BILSTEIN ausgestellt. Der Tacoma ist mit den revolutionären BILSTEIN B8 Hochleistungsdämpfern ausgerüstet. Die Dämpfer der Vorderachse (B8 8112) ermöglichen eine elektronische Dämpferregelung via ZoneControl® CR. Bei der Hinterachse kommen Dämpfer vom Typ B8 8110 zum Einsatz.

Darüber hinaus bietet BILSTEIN den Besuchern die Gelegenheit, den Nervenkitzel eines 30-Meter-Sprungs durch die Luft in einem Offroad-Truck oder eine Runde auf dem berühmten Nürburgring in einem Virtual-Reality-Simulator zu erleben. Der VR-Simulator steht an BILSTEINs neuem Messestand (Nummer 23361) und vermittelt das Fahrgefühl eines mit BILSTEIN ausgerüsteten Renntrucks oder Driftautos. BILSTEIN stellt ebenfalls 16 neue Produkte und Anwendungen aus unterschiedlichen Segmenten vor. Unter anderem „Light Truck“, „Offroad“, „Tuning“ und „Motorsport“.

Am Messestand von BILSTEIN und der SEMA-Sonderfläche für neue Produkte sind Informationen zu den aktuellen Angeboten zu finden. Alle neuen BILSTEIN B8 8112 Stoßdämpfer sind mit der patentierten ZoneControl® CR Technologie ausgestattet, einem positionsempfindlichen Dämpfungssystem mit drei Zonen für die Druck- und zwei für die Zugstufe. Diese werden über drei voneinander unabhängige Arbeitskolben gesteuert. Darüber hinaus verfügen die B8 Stoßdämpfer über die Rebound-Cutoff-Technologie (RCO). Diese besteht aus einem sekundären Kolben für die Zugstufe, der eine nahtlose und sanfte Federverzögerung sicherstellt. Die Stoßdämpfer sind Teil eines 60-mm-Gewindefahrwerkssystems mit einem externen 60-mm-Zusatzreservoir und speziellen Federn. Die hinteren BILSTEIN-Dämpfer (B8 8100) zeichnen sich durch ihre positionsempfindliche Dämpfung mit unabhängigen externen Einstellungsmöglichkeiten aus.

Ebenfalls neu sind die Höherlegungs-Kits B8 5112 und B8 5162. Diese sorgen für mehr Bodenfreiheit, einen längeren Federweg und erlauben die Montage von Reifen bis zu einer Größe von 35 Zoll ohne vorherige Anpassungen.

Auch ein Subaru WRX STi, Modelljahr 2015, mit BILSTEIN B16 Dämpfern ist auf der Messe zu sehen. Neben den beiden Fahrzeugen, umfangreichem Videomaterial zu Produkten sowie Technologien und dem VR-Simulator verdeutlicht ein Simulator die Dämpfungskräfte und den Unterschied zwischen verschiedenen Dämpfertypen. Abgerundet wird die Messepräsenz von BILSTEIN durch den Auftritt der professionellen Rennfahrer Jerett Brooks und Darren Hardesty Jr.