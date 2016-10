100. Sieg - Jochen Hahn wird zum 4. Mal Europa-Meister

Le Mans – nicht erst seit Steve McQueen’s epochalem Rennfilm zählt der französische Kurs zu den berühmtesten der Welt. Letztes Wochenende duellierten sich beim Saisonfinale der European Truck Championship aber keine filigranen Sportwagen und Sport-Prototypen, sondern mehr als fünf Tonnen schwere und über 1.100 PS starke Renn-Trucks. Geschichte schrieb dabei Fahrerlegende Jochen Hahn, der seinen 100. Sieg feiert und zum 4. Mal Europameister wurde – und zwar auf MDS-Stoßdämpfern von BILSTEIN.

Mit 42 Jahren ist Truck-Racing-Legende Jochen Hahn auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Beim Saisonfinale in Le Mans am 8. und 9. Oktober brillierte der Altensteiger auf ganzer Linie und durfte nicht nur seinen 100. Rennsieg feiern, sondern nach 2011, 2012 und 2014 auch seinen mittlerweile 4. Titel als Europameister. Rechnerisch uneinholbar war er für seinen Dauer-Konkurrenten Adam Lacko schon bei Sieg Nummer 99 geworden, den er in der Endtabelle schließlich mit 462 zu 407 Punkten mit weitem Abstand hinter sich ließ. Insgesamt gewann Jochen Hahn an diesem Wochenende übrigens souverän zwei von vier Rennen.

Bestens bewährt hat sich in dieser Saison auch das mit BILSTEIN-Stoßdämpfern ausgestattete Fahrwerk des Renntrucks. Dieser basiert in Grundzügen auf einem MAN TGS 18.480, der jetzt allerdings rund 1.100 PS und 5.500 Nm Drehmoment an den Start bringt. Genauso wandlungsfähig wie die Basis des ehemaligen Nutzfahrzeugs präsentiert sich das Modulare Dämpfer System von BILSTEIN, das normalerweise für wesentlich leichtere Boliden konzipiert ist. Der MDS-Baukasten lieferte jedoch auch in diesem Fall jede Menge an Material für die maßgeschneiderten Aluminiumstoßdämpfer. Der Clou sind aber die 14-mm-Kolbenstangen, die das Motorsportteam von BILSTEIN eigens herstellte und die das hervorstechende Merkmal der Konstruktion sind. Denn auch bei Sonderlösungen hat sich der Fahrwerkhersteller aus Ennepetal längst einen hervorragenden Namen gemacht.