Aston Martin Racing siegt in Texas erneut in der WEC

Nicki Thiim und Marco Sørensen brillieren auf BILSTEIN



Nach dem letzten Sieg bei der WEC in Mexiko City konnte Aston Martin Racing am 17. September nun auch beim Sechs-Stunden-Rennen in Austin, Texas, vollauf überzeugen. Auf dem US-amerikanischen „Circuit of The Americas“ war es allerdings der V8 Vantage GTE mit der Nummer 95, der bei den GTs als erstes über die Ziellinie schoss. Am Steuer des mit BILSTEIN-Fahrwerktechnologie ausgestatteten Boliden saß das Duo Nicki Thiim und Marco Sørensen. Obwohl die beiden Dänen das Feld quasi während des gesamten Rennens anführten, war es ihr erster Sieg für dies gesamte Saison – viermal allerdings standen sie schon auf dem Podium.



Nicki Thiim, der den V8 Vantage über die Ziellinie lenkte, lobte die Bemühungen aller Beteiligten: „Die Jungs haben einen großartigen Job gemacht und das Team hat unter diesen Bedingungen hart am Limit gearbeitet.“ Für Aston Martin Racing ist es bereits der zweite WEC-Sieg in der GT-Klasse hintereinander. Thiim und Sørensen dominieren nach ihrem jüngsten Erfolg auch die Fahrerwertung in der GTE Pro um zwölf Punkte. Aston Martin Racing bleibt durch den jüngsten Sieg zudem weiterhin führend in der GT-Herstellerwertung, wo der Vorsprung nun sechs Punkte beträgt.



Auf dieses Konto zahlte aber auch das Schwesterauto mit der Nummer 97 bei, das in Mexiko zuletzt den Sieg geholt hatte und nun Rang fünf erzielte. Fahrer Darren Turner (GB) wurde dieses Mal allerdings von Fernando Rees (BR) begleitet.



Aston Martin Racing brillierte übrigens nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren der GTE Am. Hier fuhr der V8 Vantage GTE Nummer 98 von Pedro Lamy (PT), Mathias Lauda (AT) und Paul Dalla Lana (CA) zuerst über die Ziellinie.



Der nächste Lauf der FIA World Endurance Championship steht bereits am 16. Oktober an, wenn der Rennzirkus nach Fuji, Japan, weiterzieht.

