William Wagner / Pepe Lopez, duel au sommet.

208 Rally Cup - 31ème Rallye Vosgien (5/7) - 15-17 sept



Une fois n’est pas coutume, la 208 Rally Cup fait étape au sein du Championnat de France des Rallyes deuxième division à l’occasion du 31ème Rallye Vosgien. Après deux épreuves successives disputées sur la terre, ce sont dix-sept 208 R2 qui vont en découdre sur les routes très sélectives qui jouxtent le célèbre lac de Gerardmer.

Wagner et Lopez, saison 1, épisode 5.

Séparés par un petit point à l’issue de la dernière épreuve, les deux hommes arrivent à Gerardmer en favoris. La pression doit être forte sur William Wagner (PH Sport). Le Vosgien, qui évoluera sur des spéciales qu’il est un des rares à connaître au sein de la ‘Cup’, vient d’enchaîner deux succès consécutifs et a pris la tête du classement général il y a trois semaines en Lozère. Son plus proche rival n’est autre que Pepe Lopez (Sainteloc Racing). Vainqueur de la première manche aux Causses et meilleur performeur à trois reprises, l’Espagnol s’est montré dans le coup pour la victoire sur chaque rallye et sera à coup sûr, le principal concurrent de Wagner sur cette course.

Dernières chances pour les outsiders

Même s’il s’est particulièrement distingué sur la terre, Patrick Magnou (Pitstop), actuel troisième du classement, retrouve sa surface de prédilection et pourrait recoller aux deux hommes de tête en cas de bon résultat. C’est également le cas pour Jérémie Toedtli (CHL Sport Auto). Le Suisse, qui évolue dans la catégorie Junior, tout comme Wagner et Lopez et qui n’a pas été récompensé de ses belles performances en Lozère, devra tout donner pour conserver une chance de l’emporter en fin de saison.

Un peu plus loin au classement, Nil Solans (Mavisa Sport) et Andrea Carella (Power Car Team), qui avait remporté la seule manche disputée sur l’asphalte cette saison à Antibes, sont, eux aussi, de sacrés prétendants à la victoire. Quentin Ribaud (CHL Sport Auto), qui a ‘scoré’ sur chacune des manches pour sa première saison en 208 Rally Cup, est également à surveiller.

Aki Sahila (CHL Sport Auto), qui progresse course après course, va tenter de marquer des points sur l’asphalte , tout comme Jean-Paul Monnin (JPM Sport Auto) et Joachim Wagemans (Triman). On note également la présence de Yann Clairay (PH Sport), Taisko Lario (CHL Sport Auto), Efren Llarena (Raceseven), Joel Guerrero (GC Motorsport) et Jose Luis Pelaez (Raceseven) ainsi que les arrivées d’Eddy Marchal (PH Sport) et d’Inaki Narbaiza (Raceseven) qui viennent se frotter aux ténors de la 208 Rally Cup pour la première fois de la saison !

Une épreuve atypique

Tous ces pilotes vont devoir en découdre sur les 175 kilomètres de spéciales tracées autour de Gerardmer. Au programme, des ‘chronos’ mythiques comme ‘Corcieux' ou ‘Tendon’ alors qu’une boucle de nuit est au programme de la première étape !

PROGRAMME

Vendredi 16 septembre

14h00 : Départ et Assistance A (20’) / Gerardmer

14h55 : ES1 - Le Fossard (22, 310 km)

15h50 : ES2 - Le Haut du Tot (14, 230 km)

16h30 : Regroupement (120’) - Gerardmer

18h30 : Assistance B (60’) - Gerardmer

20h05 : ES3 - Le Fossard (22, 310 km)

21h00 : ES4 - Le Haut du Tot (14, 230 km)

21h40 : Arrivée Etape 1 - Gerardmer

Samedi 17 septembre

7h30 : Départ et Assistance C (40’) / Gerardmer

8h35 : ES5 - Boslimpre (5, 920 km)

9h30 : ES6 - Raids de Robache (13, 180 km)

9h55 : ES7 -Chatas (12, 390 km)

11h25 : ES8 - Corcieux (19, 590 km)

12h00 : Regroupement (45’) - Corcieux

13h10 : Assistance D (45’) - Gerardmer

14h20 : ES9 - Boslimpre (5, 920 km)

15h15 : ES10 - Raids de Robache (13, 180 km)

15h40 : ES11 -Chatas (12, 390 km)

17h10 : ES12 - Corcieux (19, 590 km)

17h35 : Parc de repositionnement (20’) - Gerardmer

18h00 : Arrivée - Gerardmer

LES ENGAGES

William Wagner / Antoine Paque (PH SPORT) – Junior

Pepe Lopez / Borja Rozada (SAINTELOC JUNIOR TEAM) – Junior

Patrick Magnou / Benoît Manzo (PIT STOP)

Jérémie Toedtli / Alexandre Chio (CHL SPORT AUTO) – Junior

Nil Solans / Miquel Ibanez (MAVISA SPORT)

Andrea Carella / Enrico Bracchi (POWER CAR TEAM)

Quentin Ribaud / Benoît Balme (CHL SPORT AUTO) – Junior

Aki Sahila / Rami Suorsa (CHL SPORT AUTO) – Junior

Jean-Paul Monnin / Franck Gilliot (JPM RACING)

Joachim Wagemans / Andy De Baeremaeker (TRIMAN) – Junior

Yann Clairay / Frédéric Goupil (PH SPORT)

Taisko Lario / Sami Ryynänen (CHL SPORT AUTO) – Junior

Llarena Efren / Sara Fernandez (RACESEVEN) – Junior

Eddy Marchal / Alison Girard (PH Sport)

Jose Luis Pelaez Olivares / Enrique Velasco Alonso (RACESEVEN)

Joël Guerrero Seuma / X evi Moreno Balzquez (GC Motorsport)

Inaki Narbaiza / Unai Etxeberria (Raceseven)

CLASSEMENT GENERAL DE LA 208 RALLY CUP AVANT LE RALLYE VOSGIEN (5/7)

1. William Wagner (Junior) - 60 pts / 2. Pepe Lopez (Junior) - 59 pts / 3. Patrick Magnou - 28 pts / 4. Jérémie Toedtli (Junior) - 24 pts / 5ex. Nil Solans et Andrea Carella - 22 pts / 7. Quentin Ribaud (Junior) - 20 pts / 8. Jean-Baptiste Franceschi (Junior) - 15 pts / 9. Emmanuel Gascou - 14 pts / 10. Guillaume de Mevius (Junior) - 13 pts...

FICHE TECHNIQUE 208 R2

Moteur

Type : EP6C (pistons, bielle, AAC spécifiques).

Cylindrée : 1.598 cm3

Alésage/course : 77 mm x 85.8 mm

Puissance maxi : 190 ch / 7800 tr/mn

Couple maxi : 19 m.daN / 6300 tr/mn

Puissance au litre : 116 ch/l

Réservoir : 60 l

Alimentation : injection indirecte (Magneti Marelli), mono-papillon motorisé

Distribution : 2 arbres à cames en tête entraînés par chaine avec déphasage d’ACC admission et échappement

Boîte de vitesses

Boîte de vitesse : séquentielle 5 rapports à commande mécanique, 3 couples homologués

Différentiel : autobloquant à rampe pré-chargée.

Embrayage : commande hydraulique

mono-disque céramétallique (Ø184 mm)

Freins / Direction

Freins AV : disques flottants ventilés

- Asphalte Ø310 x 30 mm

- Terre Ø285 x 26 mm

étrier 4 pistons à fixation radiale

Freins AR : disques pleins Ø290x8 mm

étrier 2 pistons à fixation radiale

Frein à main : commande hydraulique

Direction assistée : hydraulique

Trains roulants

Suspensions AV : pseudo McPherson, triangles spécifiques rotulés

Barre antiroulis avant spécifique interchangeable sur paliers lisses (3 choix de raideur)

Jambe de force spécifique: alum. forgé (réglage carrossage côté pivot).

Suspensions AR : essieu en « H » renforcé et modifié pour barre antiroulis interchangeable (3 choix de raideur)

Amortisseurs AV / AR : spécifiques Öhlins 3 voies + butée hydraulique réglable