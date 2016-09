Peugeot présente la nouvelle PEUGEOT 3008 DKR

À l’assaut du Dakar 2017

Mardi 13 Septembre

- PEUGEOT entamera la saison 2017 fort de ses victoires au Dakar en janvier (Amérique du Sud) et au Silk Way Rally cet été (Russie, Kazakhstan et Chine).

- Peugeot Sport, en collaboration avec le centre de Style PEUGEOT, a dérivé du nouveau SUV PEUGEOT 3008, dont la sortie commerciale est prévue à l’issue du Mondial de l’Auto de Paris, une nouvelle bête de course, encore plus racée et performante.

- Les quatre équipages – inchangés - du Team Peugeot Total disposeront tous de cette toute nouvelle PEUGEOT 3008 DKR pour le Dakar 2017, édition qui promet déjà d’être redoutable et disputée.

Un challenge technique & un rêve de designer

La nouvelle PEUGEOT 3008 DKR propose une vision extrême du nouveau SUV PEUGEOT 3008, qui en exacerbe les éléments identitaires et les proportions bestiales, particulièrement en vue de 3/4 arrière. La voiture de course reste fidèle à l’attitude piqueuse et à la posture du SUV, avec une cellule noire posée sur des hanches généreuses et un jonc chromé soulignant la ligne de pavillon. Le faciès en vue avant et arrière des deux véhicules est similaire sur les parties projecteurs, calandre et bandeau traversant de griffes rouges.

Côté technique, Peugeot Sport a principalement travaillé sur les suspensions (amortisseurs et géométrie) pour améliorer encore le comportement de l’auto, sur le refroidissement et sur la masse de la voiture, qui reste stable malgré l’apport de quelques renforts et surtout l’intégration d’un système de climatisation qui sera, à n’en pas douter, fort apprécié des équipages.

Le moteur a également été un important axe de travail avec d’abord son adaptation à la nouvelle réglementation FIA, réduisant pour les véhicules 2 roues motrices diesel le diamètre de la bride d’admission d’air de 39 à 38 mm, ce qui génère une perte d’environ 20 chevaux. Les ingénieurs ont autant que possible essayé de compenser cet handicap mais surtout d’améliorer la facilité d’utilisation du moteur à bas régime. Un effort important a également été fait afin d’obtenir une plus grande fiabilité de l’environnement moteur.

Par ailleurs, si la nouvelle PEUGEOT 3008 DKR dispose, comme sa devancière, des meilleurs lubrifiants et équipements de course de TOTAL et SPARCO, elle étrennera les nouveaux pneus All-Terrain T/AKDR2 du catalogue BFGoodrich.

Sébastien CRIQUET, designer 3008 de série et PEUGEOT 3008 DKR de course

« Lorsqu’on a créé le nouveau SUV PEUGEOT 3008 de série, on rêvait d’aller encore plus loin et d’en dériver une version plus extrême. Quand Peugeot Sport nous a contacté pour développer la voiture du Dakar 2017, nous étions ravis de pouvoir imaginer une interprétation ‘’no limit” du SUV 3008, quelque chose de très sauvage. Les caractéristiques techniques de la voiture de course sont dictées par les règles de la discipline, mais l’inspiration de son design est nourri de notre travail sur la voiture de série avec un certain nombre d’éléments uniques qui donne cet aspect de dynamisme et de force à la nouvelle PEUGEOT 3008 DKR : les grandes roues et la cellule noire ‘’Black Diamond” mais également les projecteurs, la calandre, le bandeau traversant et les griffes rouges. »

Jean-Philippe IMPARATO, CEO PEUGEOT

« La nouvelle 3008 DKR symbolise l’étape suivante pour PEUGEOT dans son engagement sportif en rallye-raid. Le deux roues motrices de l’auto de course, l’autre caractéristique commune de la DKR avec sa jumelle de route, a fait ses preuves sur les pistes de rallye et est désormais copié. Le Team Peugeot Total a accompli une brillante saison 2016 et les progrès techniques apportés à la nouvelle PEUGEOT 3008 DKR s’annoncent favorables à la conquête de nouveaux titres. »

Bruno FAMIN, directeur Peugeot Sport et manager du Team Peugeot Total

« Sur cette nouvelle PEUGEOT 3008 DKR nous avons essayé d’améliorer tous les points qui nous ont causé des soucis jusqu’ici, tout en continuant à développer le potentiel de notre concept en particulier au niveau des suspensions. Nous commençons à capitaliser de l’expérience mais on ne sait jamais ce qu’une épreuve comme le Dakar peut nous réserver ! »

La dream team dans les starting blocks

Les équipages 2017 du Team Peugeot Total sont inchangés. Stéphane PETERHANSEL / Jean Paul COTTRET, Carlos SAINZ / Lucas CRUZ, Cyril DESPRES / David CASTERA et Sébastien LOEB / Daniel ELENA seront au départ du Dakar 2017 à bord de quatre PEUGEOT 3008 DKR flambant neuves.

Au cours des dernières courses et des séances d’essais qui se sont succédées en Espagne et au Maroc, la Dream Team a fait preuve d’un esprit d’équipe et d’une solidarité exceptionnels. Tous sont mobilisés pour préparer au mieux le Dakar 2017, prometteur en termes de difficultés.

Comme en 2015, le Team Peugeot Total effectuera une répétition grandeur nature lors du Rallye du Maroc (du 3 au 7 octobre) où la nouvelle PEUGEOT 3008 DKR sera éprouvée en course par Carlos SAINZ / Lucas CRUZ. Ils seront accompagnés de Cyril DESPRES / David CASTERA, auréolés de leur très belle victoire au Silk Way Rally, pour la dernière participation officielle de la PEUGEOT 2008 DKR.