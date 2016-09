RCZ RACING CUP - Nicolas Milan et David Pouget dos à dos au Mans. LE MANS 10 & 11 Septembre 2016

Peugeot Média ©2012 Tous droits réservés

Avec une victoire chacun sur le Circuit Bugatti du Mans, Nicolas Milan et David Pouget n’ont pas été en mesure de se départager... David Pouget abordera l’ultime rendez-vous de la saison en leader de la RCZ Racing Cup avec l’ambition de remporter la 308 Racing Cup promise au lauréat.

Unduel pour la première place

Avec deux pole positions, NicolasMilan pensait avoir fait le plus dur pour réduire l’écart en tête de la RCZRacing Cup à l’occasion de l’avant-dernier rendez-vous de la saison. Par deuxfois, David Pouget échouait à 49 millièmes de seconde pour la course 1 et àseulement 28 millièmes pour la course 2.

Samedi soir, à l’extinction desfeux, Nicolas Milan s’envolait en tête, tandis que David Pouget se faisaitpiéger par Xavier Fouineau. Le leader de la RCZ Racing Cup parvenait àreprendre la deuxième position peu avant la mi-course avant de mettre Nicolas Milansous pression.

Le duel tournait rapidement àl’avantage de David Pouget qui passait à cinq tours de l’arrivée pour s’imposerdevant Nicolas Milan.

Dimanche, Nicolas Milan prenait ànouveau le meilleur départ suivi, cette fois, par David Pouget. Sous une légèreaverse, les pilotes de la RCZ Racing Cup conservaient le contrôle sur une pisteparticulièrement glissante.

Avec l’intensification de l’averse, le Direction de Course déployait le drapeau rouge à trois tours de l’arrivéepour entériner la victoire de Nicolas Milan devant David Pouget.

Les deux pilotes quittent Le Mans enmarquant le même nombre de points. David Pouget conserve donc 23 pointsd’avance sur Nicolas Milan avant le dernier rendez-vous de la saison, auCastellet.

Doublepodium pour Xavier Fouineau

Placé sur la deuxième ligne des grilles de départ des deuxcourses, Xavier Fouineau (Saintéloc Racing) s’est à chaque fois placé sur latroisième marche du podium.

Auteur d’un excellent départ lors de la première course enprenant l’avantage sur David Pouget, Xavier Fouineau ne résistait pourtant pasplus de cinq tours face au leader de la RCZ Racing Cup et devait se contenterde la troisième position, à cinq secondes du vainqueur.

Le lendemain, la configuration étaitla même : Xavier Fouineau se retrouvait derrière les deux premiers sansparvenir à les mettre en danger. Il terminait sur le podium, à seulement troissecondes de Nicolas Milan pour conforter sa troisième place au classementgénéral.

Desdoublés pour Dorian Guldenfels et Denis Gibaud

Déjà leaders de leurs catégories respectives, DorianGuldenfels (GPA Racing) en Junior et Denis Gibaud (Milan Compétition) enGentlemen, se sont adjugés deux victoires sur le Circuit Bugatti du Mans.

Référence des Juniors, Dorian Guldenfels a une nouvelle foisdominé sa catégorie devant Pierre Courroye (Pussier Automobiles by ClairetSport). Le jeune pilote du GPA Racing a terminé les deux courses au pied dupodium scratch.

Pour Denis Gibaud, les deux victoires étaient conquisesdevant Thierry Boyer (2e et 3e des Gentlemen et PatrickFessler (3e et 2e).

Au cœur du peloton, Vincent Saphores (TB2S) s’illustrait avecdeux top 6, dont une cinquième place le dimanche. Xavier Guyonnet (PussierAutomobiles by Clairet Sport), cinquième le samedi, et Stéphane Ventaja (GLFRacing), sixième le dimanche, se montraient aussi à leur avantage.

Candidat au podium final de la RCZ Racing Cup, Gaël Castelliétait contraint de déclarer forfait après les essais libres à cause d’unproblème mécanique.

La manche finale de la RCZ Racing Cup se déroulera auCastellet du 28 au 30 octobre.

ILSONT DIT :

David Pouget : Je me suis compliqué la tâche au départde la première course. J’ai essayé de rester calme et de ne pas mettre le feuaux pneus. Xavier Fouineau a fait deux fautes et j’ai pu passer. Ensuite, j’ai misla pression sur Nicolas Milan et il a craqué. Je n’étais pas beaucoup plusrapide que lui, mais ça a marché. Pour la course 2, nous sommes partis sur unepiste sèche et la pluie est arrivée. J’ai préféré assurer. Je me suis calquésur le rythme de Nicolas et je n’ai pas pris de risque. Le drapeau rouge étaitbien venu à la fin. L’écart est le même qu’en arrivant ici, mais il y a unmeeting de moins. »

CLASSEMENTSDU WEEK-END :

Q1 : Milan N / Pouget D / Fouineau X – Q2 : Milan N /Pouget D / Guldenfels D.

C1 : Pouget David, Milan Nicolas à 0.600, Fouineau Xavier à5.000, Guldenfels Dorian à 11.316, Saphores Vincent à 22.496, ... 1eJ : Guldenfels D. / 1e G : Gibaud D.

C2 : Milan Nicolas, Pouget David à 0.618, Fouineau Xavier à3.113, Guldenfels Dorian à 7.045, Guyonnet Xavier 17.735, ... 1eJ : Guldenfels D. / 1e G : Gibaud D.

CLASSEMENTS GENERAL(Après Le Mans 2) :

POUGET David 178 pts, MILAN Nicolas 155 pts, FOUINEAU Xavier 99pts, Guyonnet Xavier 58 pts, CASTELLI Gael 56 pts, VENTAJA Stephane 42 pts, GIBAUD Denis 40 pts (1e G), FERRET Antoine 34 pts, GULDENFELS Dorian33 pts (1e J), SAPHORES Vincent 31 pts, ...

