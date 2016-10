Nicolas Ivanoff of France performs during the finals at the eighth stage of the Red Bull Air Race World Championship at Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada, United States on October 16, 2016. Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Le titre de champion du monde Red Bull Air Race a été décerné à Matthias Dolderer lors de la finale de la saison, organisée ce 16 octobre à Las Vegas, USA. Les 2 pilotes français Nicolas Ivanoff et François Le Vot ont tous deux fait mieux qu'en 2015.

LAS VEGAS (USA) – Lors de la finale de la saison 2016 du Red Bull Air Race qui se disputait ce dimanche à Las Vegas (USA), le pilote français Nicolas Ivanoff (Team Hamilton) qui avait ouvert la saison en gagnant à Abou Dhabi, termine 5e au classement général du championnat du monde, 4 places de mieux par rapport à l'an dernier. L'autre pilote tricolore de Master Class, François Le Vot (Breitling Racing Team), qui était monté sur le premier podium de sa carrière en arrivant 3e à Abou Dhabi, termine la saison à la 12e place, soit 2 de mieux qu'en 2015.

Au terme d'une belle journée particulièrement venteuse sur le Las Vegas Motor Speedway, Matthias Dolderer est couronné champion du monde Red Bull Air Race, une première pour un Allemand. L'Australien Matt Hall, le seul à avoir été en mesure de venir le menacer lors des dernières étapes de la saison, doit finalement se contenter de la 2e place. La 3e place revient de droit à l'Autrichien Hannes Arch, champion du monde 2008 dont la belle saison 2016 s'est brutalement interrompue début septembre quand le pilote s'est tué lors d'un accident privé d'hélicoptère.

Des bourrasques de vent dépassant 30 nœuds (55 km/h) ont contraint le Comité de course à repousser l'ensemble des sessions de vol. Puis profitant d'une accalmie, les pylônes ont pu être regonflés. Les pilotes ont décollé pour le Round of 14 mais la fenêtre météo s'est refermée avant que les 2 derniers pilotes ne puissent s'élancer sur le circuit. Avec un Round of 14 inachevé, impossible de valider les résultats. Cependant, Dolderer et Hall, forts des points accumulés à la 7e étape d'Indianapolis, avaient déjà verrouillé leurs positions au sommet.

« Les bourrasques de vent ont contraint le Comité de course à annuler l'ensemble des sessions de vol. Cette décision a été prise face à notre incapacité d'exploiter en toute sécurité le circuit et les conditions de vol. La sécurité est la priorité absolue et avec des rafales dépassant 55 km/h, nous ne sommes plus en mesure d'assurer la sécurité de la course », a déclaré Jim DiMatteo, Directeur de course. Plus tôt dans la journée, les rafales avaient déjà empêché la Challenger Class de voler. Dans cette catégorie, la Française Mélanie Astles, première femme de ces séries, termine cette première année en bas du tableau mais, avec la précision et la régularité acquises cette année, elle attend impatiemment la saison prochaine pour montrer à ces messieurs de quoi elle est capable.

Entre autres moments si particuliers, on retiendra l'émouvant témoignage de l'ensemble des pilotes de la Master Class à l'égard de Nigel Lamb, qui mettait aujourd'hui un terme à sa carrière en Red Bull Air Race. Le Britannique, champion du monde 2014, raccroche ses gants de course au terme d'une superbe dernière saison.

Classement final du championnat du monde Red Bull Air Race 2016 : 1. Matthias Dolderer (GER) 80.25 points, 2. Matt Hall (AUS) 55.75 pts, 3. Hannes Arch (AUT) 41.00 pts, 4. Nigel Lamb (GBR) 37.75 pts, 5. Nicolas Ivanoff (FRA) 35.00 pts, 6. Yoshihide Muroya (JPN) 31.50 pts, 7. Pete McLeod (CAN) 30.50 pts, 8. Kirby Chambliss (USA) 30.25 pts, 9. Martin Šonka (CZE) 25.00 pts, 10. Michael Goulian (USA) 19.75 pts, 11. Juan Velarde (ESP) 14.25 pts, 12. François Le Vot (FRA) 10.00 pts, 13. Peter Podlunšek (SLO) 4.00 pts, 14. Petr Kopfstein (CZE) 4.00 pts. 15. Cristian Bolton (CHI) 0.00

À propos du Red Bull Air Race :

Créé en 2003 et reconnu officiellement championnat du monde en 2005, le Red Bull Air Race a déjà organisé plus de 70 courses et est suivi par des millions de fans. Le championnat du monde Red Bull Air Race oppose, dans une compétition de sport mécanique haletante associant vitesse, précision et savoir-faire, les tout meilleurs pilotes de la discipline : aux commandes d'avions de courses les plus rapides, maniables et légers qui soient, les athlètes slaloment à 370 km/h entre des pylônes de 25 m gonflés d’air, et ce sous la contrainte de forces pouvant atteindre 10 G. 2014 a vu naître la Challenger Cup, donnant l’occasion à de nouveaux pilotes de développer leur talent à basse altitude. Après plus d’une décennie d’innovations, une chose reste inchangée : les épreuves du championnat du monde Red Bull Air Race demeurent les séries mécaniques aéronautiques par excellence.

