TESTS CARRIED OUT ON THE NEW MAST FOR TECHNOFIRST-FACEOCEAN

Monday was a big day for Sébastien Destremau’s team. With her new mast stepped, TechnoFirst-faceOcean was able to have all the checks carried out, including the famous 90° test, which led to the previous mast snapping. This time, everything went smoothly.

Test de jauge de Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean)© TECHNOFIRST-FACEOCEAN

“This time, it worked!” Sébastien Destremau had a huge smile on his face and we can understand why. With his team, the class rule checks and tests went without hitch on TechnoFirst-faceOcean. She is now stepped with her new mast, supplied by an anonymous donator to enable Sébastien to line up at the start of the Vendée Globe, on 6th November. One worry out of the way for the skipper from Toulon, remembering that the old mast broke in four pieces a month ago, during the first attempt at these checks. Since then, the sailing community has pulled together to respond to the serious damage, which could easily have dashed his hopes of competing in the Vendée Globe. “I got no fewer than eight offers after this bit of bad luck, which is amazing! We went for the one, which was closest to the ideal solution,” explained Sébastien Destremau.

Heading for Les Sables d’Olonne this weekend

© TechnoFirst-faceOcean

The whole day was spent this Monday (3rd October) carrying out measurements and going through the tests required to obtain an IMOCA certificate, which is a document they must all obtain to have the right to line up at the start. Sébastien Destremau explains, “We stepped the mast very early in the morning, carried out all the checks, including the famous 90° test and it was all good news. In particular we managed to save around 300 kilos, with the boat going from 9.3 tonnes to just under 9 tonnes. We had a margin more or less everywhere and were extremely confident that we would get the certificate. We should receive the paper in a few days, once the measurers have carried out their calculations.”

Late in the evening, after these checks, the mast was once again removed, “so we can make some minor adjustments, such as adjusting the length of the shrouds.” This procedure became necessary, as the mast was not built for this boat, so there were bound to be a few modifications required. Once these adjustments have been made, TechnoFirst-faceOcean will be fitted with her mast for the final time, on Thursday, and will start her delivery trip to Les Sables d’Olonne this weekend. “We are planning to set off at 1302hrs on Saturday to get used to that time (the Race begins at 1302hrs local time on 6th November), “joked Sébastien Destremau, “But depending on how long the final adjustments take, we may set of a few hours after that. In any case, it’s going to be this weekend.” This is already a huge victory for the skipper of TechnoFirst-faceOcean, who has planned a delivery trip in three stages –between Toulon and Gibraltar with the assistant, who is preparing the boat, then sailing solo between Gibraltar and Lisbon to get used to everything.” The final stretch between Lisbon and Les Sables d’Olonne will be sailed by his shore team, while Sébastien drives up towards Vendée, feeling very relieved.

Portrait de Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean)

SÉBASTIEN DESTREMAU : « UN RETOURNEMENT DE SITUATION INESPÉRÉ »



Sébastien, tu as révélé lors de la conférence de presse du Vendée Globe l’arrivée d’un nouveau sponsor titre dans ton projet. Comment s’est conclu ce partenariat ?



« De manière très simple. Il y a quelques mois, la société TechnoFirst est venue à ma rencontre pour me proposer de me prêter un casque pour la Calero Solo Transat (entre Lanzarote et Newport, NDR). Cette entreprise est le leader mondial des technologies de réduction du bruit et des vibrations par contrôle actif. En course, ce casque m’a vraiment convaincu. Il est très utile sur des bateaux aussi bruyants que les IMOCA, à bord desquels les nuisances sonores



© VINCENT CURUTCHET / DPPI / Vendée Globe



peuvent devenir importantes et générer de la fatigue. Avoir des vrais moments de détente se révèle très précieux. Ces sont des casques qui annulent le bruit général et permettent d’entendre les bruits particuliers. Au retour de la transat, les responsables de TechnoFirst voulaient accentuer le partenariat avec faceOcean et ainsi profiter du Vendée Globe pour augmenter leur notoriété. De fil en aiguille ils ont pris la décision d’investir pour devenir partenaire titre de faceOcean. TechnoFirst correspond bien à mon projet car il s’agit d’une petite entreprise qui peut se permettre de jouer dans la cour des grands, un peu comme je le fais en m’engageant dans le Vendée Globe. »

Ton budget pour le Vendée Globe est-il aujourd’hui bouclé ?



« Oui, nous avons réuni le budget fixé au moment du lancement du projet. Une quarantaine de sponsors me soutiennent, à différents niveaux d’investissement. TechnoFirst est donc le sponsor titre et j’ai également cinq autres grands partenaires « platinium » : TPM, 4W, Alcatraz It, VirtualRegatta, Club Ampelos et de Viris. Mon budget pour le Vendée Globe est microscopique : 350 000 euros achat du bateau compris. J’aime les grosses équipes avec des budgets ambitieux. Mais je tiens aussi à prouver que le Vendée Globe peut rester une course accessible, que cette épreuve n’est pas un sommet inatteignable. Beaucoup de gens peuvent y participer. Il suffit de le vouloir, de se retrousser les manches et de travailler dur. »

C’est important pour toi de construire un projet Sudiste ?



« Oui. TechnoFirst est basé à Aubagne (Bouches du Rhône). Je suis très fier de porter les couleurs d'une société dynamique de la région PACA. Sur les six sponsors principaux (TechnoFirst et les cinq partenaires « platinium »), quatre sont locaux. A Toulon, les gens ne connaissent pas bien le Vendée Globe. Nous ne disposons pas autour de nous des mêmes compétences qu’en Bretagne Sud. Cette délocalisation rend les choses plus difficiles. Et pourtant, même ici on peut préparer le Vendée Globe, réunir des fonds, constituer une équipe. »

« Pas question de se laisser abattre... »

© 2016-faceOcean

La moins bonne nouvelle de ces dernières semaines a été ce démâtage lors d’un test de jauge...

« Le bateau était dans sa phase finale de préparation, avec un mât en configuration Vendée Globe. Nous faisions le test de stabilité à 90° imposé par la classe IMOCA. Au moment de coucher le bateau, un des haubans a lâché, le mât s’est brisé en quatre morceaux. Le tout à deux mois du départ du Vendée Globe... Mais pas question de se laisser abattre, personne ne s’est démobilisé. Nous avons décidé que la préparation devait se poursuivre comme si de rien n’était. Charge à moi de trouver une solution de remplacement pour le mât. »



Comment as-tu trouvé un nouveau mât ?

« Suite à l’annonce du démâtage, nous avons reçu huit propositions pour remettre un mât sur ce bateau, dont certaines émanant d’équipes qui vont participer au prochain Vendée Globe. Nous avons étudié toutes ces propositions et choisi la plus adaptée en termes de budget et de plannings. La solidarité autour de l’incident a été remarquable. C’est top de voir des gens qui se mobilisent pour t’aider. »

« Nous avons retourné un scénario catastrophe en une véritable opportunité »



As-tu une visibilité sur le calendrier des semaines à venir ?

« Il s’affine de jour en jour. Nous terminons actuellement l’implantation de toutes pièces nécessaires au mâtage qui se déroulera probablement en fin de semaine prochaine. Puis il faudra refaire le test de jauge, effectuer quelques navigations avant de partir en convoyage vers les Sables d’Olonne. Je prévois un départ de Toulon dans les deux semaines qui viennent. Nous serons aux Sables largement avant le départ, sans doute pas le 15 octobre pour l’ouverture du Village mais quelques jours plus tard. Nous pourrons tout de même participer à la fête. »



Tu es donc certain d’être au départ le 6 novembre ?

« Oui, et ce avec un mât en parfait état de fonctionnement. En une dizaine de jours, nous avons retourné un scénario catastrophe, carrément éliminatoire, en une véritable opportunité. Ce retournement de situation était inespéré ! Cela remobilise beaucoup d’énergie dans notre petite équipe. »

La route vers le Vendée Globe est semée d’embûches...



« C’est rien de le dire ! La liste des problèmes à affronter pour être au départ est très longue. J’ai démâté deux fois en neuf mois mais je me suis accroché pour malgré tout participer au Vendée Globe dans de bonnes conditions. J’attends le 6 novembre avec beaucoup d’appréhension mais aussi d’impatience. En larguant les amarres, je basculerai dans un tout autre mode. Après toute la phase de préparation, ce sera une nouvelle histoire. Je ne suis pas sûr que l’une soit plus difficile que l’autre, que l’une soit plus belle que l’autre. Une fois en mer, je me concentrerai uniquement sur la bonne marche du bateau qu’il s’agira de mener des Sables d’Olonne aux Sables d’Olonne. Mais pour l’instant, j’ai toujours les dents serrées car le programme à réaliser dans les prochaines semaines est très dense. »



Propos recueillis par Olivier Bourbon / M&M