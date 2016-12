Tour de France à la Voile 2017, la 40ème

A retenir dans ce communiqué :

Le Tour de France à la Voile fêtera sa 40ème édition en 2017

Le Tour partira de Dunkerque le 7 juillet et se terminera à Nice le 30 juillet

Cinq nouveaux Actes pour un parcours qui fait la part belle au Nord et à l’Ouest

Vers le plus beau plateau en Diam 24

2017 : 40ème édition du Tour de France à la Voile !

En 1978, Bernard Decré créait le Tour de France à la Voile qui, pour sa première édition, avait caboté sur le Canal du Midi pour rejoindre la Méditerranée. Pendant près de 40 ans, les grands noms de la voile se sont succédé sur cette épreuve mythique. Eric Tabarly, Michel Desjoyeaux, Jean-Pierre Dick, Isabelle Autissier et plus récemment Franck Cammas, François Gabart, Armel Le Cléac’h ou encore Loïck Peyron ont participé à la notoriété et au développement de l’une des plus grandes épreuves sportives estivales.

Huit bateaux officiels ont fait l’histoire du Tour depuis 1978, avec une ligne intangible : la monotypie. Sur le Tour de France à la Voile, ce sont les marins, et non pas les bateaux, qui font la différence.

Evénement phare de la voile tricolore, le Tour sillonne les côtes françaises depuis quatre décennies et met en lumière les lieux iconiques de notre littoral. Cette longévité exceptionnelle sera saluée tout au long du mois de juillet à terre comme en mer.

Cinq nouveaux Actes pour 2017

Cette année encore, le Tour de France à la Voile fera escale sur les plus belles côtes françaises. Après une édition 2016 à forte consonance méditerranéenne, le parcours 2017 fera la part belle au Nord et à l’Ouest. Deux escales normandes sont au programme : à Fécamp d’abord puis à Jullouville, et sa grande plage, qui accueillera pour la 1ère fois le Tour de France à la Voile. La Manche, deuxième département littoral de France, sera donc à l’honneur. Cette grande première est possible grâce au Diam 24 qui permet désormais de déployer des Paddocks techniques directement sur les plages, en plus des accueils traditionnels au Port. A noter que le clou de l’Acte de Jullouville sera un raid côtier inédit dans la baie du Mont Saint-Michel !

Puis direction la Bretagne et la sortie du Golfe du Morbihan avec Arzon et le port du Crouesty et un côtier qui se déroulera en baie de Quiberon. La caravane estivale prendra ensuite ses quartiers aux Sables d’Olonne, port mythique du Vendée Globe, avant de filer en Méditerranée. Le Tour de France à la Voile retrouvera Le Grau du Roi-Port Camargue qui l’accueille pour la 12ème fois.

Les autres actes de ce Tour 2016 étaient déjà villes hôtes l’an dernier : Dunkerque (Grand départ pour la 31ème fois !), Roses, Marseille et Nice, qui accueillera la Grande Arrivée pour la quatrième fois consécutive.

Un plateau étoffé et hétéroclite

C’est ce qui fait la richesse du Tour et cela sera encore vrai cette année : professionnels et amateurs, marins expérimentés du monde de la course au large, de l’olympisme ou du match racing et jeunes talents de la voile, tous seront réunis pour fêter cette 40ème édition. Les inscriptions ne sont ouvertes que depuis lundi dernier mais déjà les dossiers sont nombreux. On peut s’attendre en 2017 à un record de participation en Diam 24.

Dominant sans partage le Tour l’été dernier, le Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan (Quentin Delapierre et Matthieu Salomon) viendra remettre son titre en jeu avec, à ses côtés, l’équipage amateur Lorina Mojito – Golfe du Morbihan. Le CER de Genève, mené par Elodie-Jane Mettraux fera son grand retour avec deux bateaux en compétition et signera sa 30ème participation au Tour de France à la Voile. Le COYCH de Hyères associé au Yacht Club de Toulon ainsi que la SNBSM reviendront également disputer l’épreuve estivale.

Toujours plus tourné vers l’international, le Tour de France à la Voile accueillera le Team anglais de Piers Hugh Smith et le duo polonais formé par Piotr Weltrowski et Filip Walczak. Ceux qui avaient profité du tour à terre l’an dernier pour engendrer des connaissances sur l’épreuve seront cette fois sur l’eau pour défendre les couleurs de la Pologne.

Récemment double médaillé d’or aux Jeux Paralympiques, Damien Seguin courra à nouveau sous les couleurs de la Fondation FDJ.

Coureurs au large de renom, Kito de Pavant et Bernard Stamm ont également annoncé leur participation au Tour de France à la Voile 2017. Notons enfin la présence de Sofian Bouvet (7ème des JO de Rio en 470). Il sera pour la première fois barreur d’un Team sur le Tour, le Team SFS qui aura pour manager, Lionel Péan (vainqueur notamment de la Whitbread, ex-Volvo Ocean Race en 1986).

Une formule sportive confirmée

Après la révolution du Diam 24 en 2014 et les évolutions du format sportif en 2016, cette 40ème édition sera celle de la confirmation. Alternance de raids côtiers et de stades nautiques, départs sous pavillon noir, Super Finale, la nouvelle formule du Tour a fait ses preuves l’an dernier. Plébiscitée par les équipages, elle sera renouvelée à l’identique cette année.

A noter : la création d’un classement féminin pour les Teams 100% féminins afin d’améliorer la mise en avant de ces équipages et de soutenir la présence des femmes sur le Tour de France à la Voile.

ILS L’ONT DIT

Jean-Baptiste Durier, Directeur du Tour de France à la Voile :

« Nous allons fêter la 40ème édition du Tour de France à la Voile. Nous sommes très fiers de cet héritage. Nous avons choisi en 2015 de réinventer le Tour, de le faire évoluer vers la voile du futur, plus rapide, plus spectaculaire et plus proche du public dans la lignée de la Coupe de l’America. Cette nouvelle formule a été largement plébiscitée par tous les acteurs de l’écosystème du Tour : coureurs, sponsors, medias et bien sûr le public très nombreux à nous retrouver au moins de juillet. De Dunkerque à Nice, nous attendons en 2017 des centaines de milliers de spectateurs pour rencontrer les équipages et suivre la trentaine de bateau qui offrira un show nautique extraordinaire ! »

Matthieu Salomon & Quentin Delapierre, Lorina Limonade-Golfe du Morbihan, vainqueurs en 2016

« Après notre victoire en 2016, nous remettons tout à plat. Il y a des superbes équipes qui vont arriver sur ce bel événement alors nous repartons tous à zéro. Il va falloir se remettre au travail pour essayer de faire aussi bien voire un petit peu mieux ! »

Bernard Faucon, conseiller communautaire en charge du nautisme à la Communauté Urbaine de Dunkerque

« Dunkerque et ses bateaux ont remporté trois Tour de France à la Voile grâce à des marins issus de la filière Dunkerque Nautisme qui forme des navigateurs de génération en génération. Notre ambition est de former des jeunes qui intégreront ensuite les équipages du Tour de France à la Voile.

L’histoire de Dunkerque et du Tour de France à la Voile, c’est un record de longévité avec 32 étapes accueillies ! Merci à A.S.O de nous convier une fois encore le départ de ce bel événement. »

Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

« Ce qu’il y a d’extraordinaire avec le Tour de France à la Voile, c’est cette capacité à se remettre en cause, à faire en sorte qu’ici, au cœur de ce que nous avons de plus beau en matière d’industrie nautique, cet événement soit un véritable laboratoire avec cette nouvelle génération de multicoques. Cela permet au public d’assister à un spectacle extraordinaire, et notamment dans la Baie des Anges.

Nous sommes très fiers qu’A.S.O nous ait encore une fois accordé sa confiance pour organiser l’ultime Acte du Tour de France à la Voile 2017. »



Parcours 3D - Tour de France à la Voile 2017 von tourdefrancevoile