Hallo Freunde

Hey Freunde!

Ich weiss, ich bin ein fauler Hund. Gell Marcel!! Das sind halt auch die Monate der tierischen Verzweiflung. Huh, ist das kalt da draussen, hu wir gehen dann im Frühling wieder... und weiteres bla, bla, bla. Dabei gibt es doch so viel zu sehen. Und wenn ich nach Hause komme, dann hab ich den so beliebten grossen Hunger. Da wird gefressen, bis der Napf leer ist. Meine Welt ist das Fressen und ab und zu die Poesie. Und ich muss Euch auch noch sagen, ich liebe Aldi! Der Aldi liegt auf einem kleinen Abstecher auf unserem Spazierweg und so werden die Spaziergänge immer um zehn Minuten länger.

Seit Monaten muss ich ja Diätfutter fressen. Jetzt habe ich einen neuen Trick. Ich setze mich ganz einfach in die andere Ecke der Küche und fresse nicht. Spätestens nach fünf Mainuten sagt Marcel zu Andrea: "Du ist der Sämi krank, der frisst ja nichts." Und schon werden mir vom Teller feine Rösti, Bratwurst und allerlei Leckereien in den Topf geschoben. Jetzt heisst es aber noch zwei, drei Minuten still sitzen, traurig schauen und dann ganz langsam zum Napf laufen. Sämi, friss, geht es Dir nicht gut? Und so wird aus dem Magerfrass ein fürstlicher Königsfrass. So geht das Leute! Gewusst wie. Ich bin eben ein armer, schwacher und zarter Hund. Macht es gut und bis bald

Euer Sämi

Schnell wie der Wind und gefrässig wie ein Wolf! Sämi.