Mein lieber Schwan

Nach einem verregneten Tag und Wolken bis zum Fressnapf runter, war heute ein wunderbarer Sonnentag in Bosnien. Wir besuchten einen Park und fuhren in die Stadt. Der Besuch des Marktes war auch schön. Alle Menschen haben mich gestreichelt und verwöhnt. Bin ich ein lieber Hund, gell Marcel. Ah, da kommt mir ja noch in den Sinn, dass wir bei unserem Morgenspaziergang allerhand erlebt haben. Schweine, Hühner und viele andere Tiere sind uns begegnet. Die laufen hier alle frei herum. Kaufen wir auch so ein tolles Schwein?

Und da war noch etwas, wir haben eine Kirche besucht. Gold, Gold und nochmals Gold. Die Kirche wurde mit Spendegeldern nach russischem orthodoxen Vorbild gebaut. Wunderschöne farbige Fresken und Gemälde machen sie schon von aussen zum fantastischen Wunder der Baukunst. Die Türme sind beschlagen aus echtem Gold. Marcel wird noch darüber genauer berichten. Und nun geht es morgen früh Richtung Schweiz. Bald ist Sämi wieder bei Euch.

Gold, Gold, Gold