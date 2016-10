Gestern in Ungarn - heute in Bosnien und Morgen auf dem Mond

Hallo Leute!

Bijeljina, 14.10.16 - Gestern in Ungarn, heute in Bijeljina und ich würde sagen, spätestens übermorgen auf dem Mond. Wohin geht wohl die Reise noch mein lieber Marcel? Das Gute an der Sache ist, dass im Hotel die Portionen riesengross sind und für Sämi einiges davon liegen bleibt. Das Schlechte hier in Bosnien, dass der liebe kleine Sämi nicht mit ins Restaurant darf. Wir sind mitten in der Nacht im Haus von Tante Verena angekommen. Ein grosses Haus mitten in der Natur. Das wird Spaziergänge geben, Marcel!

Marcel, machst du eigentliche Reise- oder Essberichte? Was du alles gegessen hast. Mir wird schwindlig. Und mich speist du dann mit einem kleinen Schnitzel ab und nachts muss ich heimlich mein Futter fressen. Hast du das schon bemerkt? Aber denk schön weiter und sag der Andrea: Du ich glaub der Sämi ist krank, der frisst sein Futter nicht. Das ist lustig. Krank werde ich höchstens, wenn du mir keine Leckereien vom Essen bringst. So Leute, nun gehe ich schlafen, bin jetzt wirklich Hundemüde. Gute Nacht!

Traktor mit Holz in Kroatien auf dem Weg nach Bosnien!

Vom Hochwasser gezeichnete Häuser in Bosnien im Frühling 2014

Und auch das sind nicht mehr renovierte Häuser an der Strasse nach Bijeljina. Diese Häuser lagen vollständig unter Wasser.

.

Dutzende Storchennester auf den Dächern in der Gegend um den Fluss Save in Bosnien.