Mal schnell in den Park

Gut gelaunt und frisch frisiert. Sämi im Park. Echt ungarisches Blut in den Adern.

Hallo Leute!

Györ, 10.10.16 - Gut geschlafen, gut gefressen und gut spaziert. Hier in Ungarn ist einiges los. Und ich bin hier nicht allein. In Györ spazieren täglich viele, viele Hundchen. Hier bin ich wirklich beliebt. Überall in den Restaurants bekomme ich frisches Wasser und die Leute streicheln mich. Und vom Tisch da gibt es allerlei Leckereien. Dazu gibt es links ein Park und rechts einen Park. Das Paradies. Marcel und Andrea waren heute mal zwei Stunden alleine unterwegs, und ich, ich armer Sämi blieb im Zimmer zurück. Oh, fast hätte ich es vergessen. In der Nacht hat es fürchterlich gekracht. Andrea hat Marcel ermahnt: Wenn du jetzt nicht merkst, dass du zu dick bist, dein Bett hat gekracht. Marcel getraute sich bis am Morgen nicht mehr, sich im Bett zu drehen. Die Auflösung kam dann allerdings beim Frühstück. Am Nebentisch sagte der Mann, dass es immer noch sehr viele Mücken für diese Jahreszeit hätte. "Mit dem Badetuch habe ich sie an der Wand platt geschlagen, dabei sind die Bilder runtergefallen. Bitte entschuldigen sie den Krach." Das war also das Geräusch. Hey Marcel, mehr unter dem Tisch futtern als über dem Tisch.

So jetzt soll es bald an den Balaton gehen.

Euer Sämi

Ein Geisterhaus steht mitten im Park.

Durchs Gebüsch und hin zum Fluss und rauf zu Marcel, das ist ein Genuss!

Ladenlokale sind hier noch gemütlich.

.

Flanieren im alten Städtchen ist wundervoll. Strassenlaternen so weit das Auge reicht.

Überall ist grosszügig alles rausgeputzt.