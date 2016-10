Wir fahren zu Julischka

Hey Leute!

Knoblauch und Paprika! Leute, wir fahren am nächsten Sonntag zu Julischka nach Ungarn in die Ferien. 10 Tage Knoblauch und Paprika, Musik und hoffentlich auch für mich was zum Fressen. Und wir gehen an den Schallplattensee oder ähnlich zum Baden. Ja, der Weg führt nach Györ. Kennt Ihr Györ, das ist die Stadt, wo in jedem zweiten Haus ein Zahnarzt wohnt. Marcel, brauchst du neue Zähne?? Und dann gibt es noch einen Ausflug nach Budapest. Das wird Geschichten geben, Leute, Geschichten sag ich Euch. Kennt Ihr Ungarn? Ich kenne es gut. Jedes Mal muss ich vor diesen ungarischen Reisesonaten vorher zum Arzt. Der schaut meine Zähne schon hier an, Marcel wieso gehst Du nicht hier vorher zum Arzt? Ihr wisst ja, ich bekomme Futter zum Fressen, bei dem man nicht zunimmt, aber fürchterlich abnimmt.

Ich war ja schon beim Arzt, doch ich war auf der Waage. Sämi, bravo, 2 Kilo hast du schon abgenommen, jetzt fehlen nur noch vier!!! Das kann die ja schon sagen, ich hungere Tag ein Tag aus und am Tisch futtern sie wie die Grossen. Ja, für Ungarn braucht Sämi ein Gesundheitszeugnis und das zum Pass. Höchstens 10 Tage alt darf es sein. Dafür muss ich mir wieder die Prozedur über mich ergehen lassen. Sämi sitz still, oh, die Ohren sind gut, oh er atmet gut, Sämi die Zähne, soll ich beissen Frau Doktor? Schön Sämi, jetzt die Pfoten und schau mir in die Augen. So geht das eine halbe Stunde. Und zuletzt das Schrecklichste - Sämi und jetzt noch auf die Waage. Wenn ich denke, dass ich nächsten Samstag auf die Waage muss, ich habe heimlich jeden Tag zusätzlich gefressen. Wie und was, wie geht das? Da macht man die allerschönsten Augen, sitzt ganz still und schaut die Leute an, ob wenn man bald weinen würde, dann springt immer was rüber.

Euer leidender Sämi