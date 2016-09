Sämi verreist!

.

Hey Leute! Ich verreise!!

Einladungen hier, Einladungen da. Doch heute ist eine Einladung der Extraklasse gekommen. Ich verreise mit Marcel nächstes Wochenende in ein Super, super Hunde- und Wellnesshotel. Wisst Ihr wo? Nein? Das Kranzbach in Bayern, Garmisch. Eine der feinsten Adressen, die man sich vorstellen kann. Ja, es gibt extra Luxuszimmer für Hunde, so mit Kuscheldecke, Kissen und (Fressnapf??) Spielzeug. Ha, das wird ein Fest. Und da gibt es auch eine Hundetrainerin, eine Hundebetreuerin und vieles mehr. Bin gespannt, wie das rauskommt. Marcel wird mit mir spazieren, spielen und F...Essen. Und vielleicht gibt es ja in der Hundegruppe auch Hundemädchen. Aber bitte keine mit Lockenwicklern. So eine echte Blessdame, ja das wär es. Ich werde Euch natürlich davon berichten, alles, wirklich alles, was es im Kranzbach gibt. Ich bin ein wirklich glücklicher Hund. Marcel bist Du immer noch auf Diät?

Bis bald

Euer Sämi

Foto Das Kranzbach (c) Das Kranzbach

Und noch ein Foto als Autogramm, extra für Euch alle Lieben!