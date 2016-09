Wer hat meine Pizza geklaut?

Liebe Pizza - gute Pizza!

Hallo Leute!

War das eine tolle Geburtstagsparty! Ein Fest der lieben Pizza und des guten Geschmacks. Wieso Andrea ihre Pizza samt Teller auf dem Stuhl stellte, weiss ich natürlich nicht, ich dachte es mir aber so: "liebe Andrea, du hast für mich ein grosses Stück Pizza bereitgestelt." Jedenfalls war das Schwups weg und irgendwo verschwunden. Ratet mal bei wem? Ich hab immer noch die Stimme im Ohr: "Wo ist meine Pizza? Wo ist mein Teller?" Das Stück war gut.

Marcel hat noch gesagt, dass die versammelte Schar sein Alter nicht verraten dürfe. Ist ja auch klar, der muss mindestens ein paar Dutzend Jährchen im Bauch haben. Wieso an allen Wänden eine 6 und eine 7 stand, verstehe ich nicht. Doch ich will mein Maul halten. Marcel ich verspreche es, dein Alter bleibt geheim.

Nein eins zwei drei heut gabs noch Torten und dies auch in vielen Sorten, mir persönlich schmeckte die, mit Rahm und allem so gross wie nie, doch auch Bananen hats gehabt, so Roulladen und dies nicht zu knapp. Geblieben ist ein voller Bauch, hey Marcel ich gratuliere Dir und deinem Bauch.

Die kleine Runde sitzt am Tisch, heute gabs mal keinen Fisch.