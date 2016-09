Wenn Sämi ins Ausland verreist, braucht er einiges

Hey Leute - Hey Hundebesitzer

Reisen mit uns Hundchen ist absolut in. Heute geht der Hund mit in die Ferien, wie Ihr auch Euer Wägelchen, Eure Kinder und auch Eure Frau oder Euer Mann mitnimmt. Doch aufgepasst. Wenn Ihr mit uns auf Reise geht und die ins Ausland führt, müsst Ihr einiges an Dokumenten mitnehmen, Abklärungen machen und vielleicht mit uns auch noch zum Doktörchen gehen. Ich gebe Euch hier ein paar Tipps und die Adresse, auf der Ihr jederzeit sehen könnt, wenn sich die Einreisebestimmungen oder die Ausreisebestimmungen in dem betreffenden Land verändert haben. Wir Hundchen wollen nämlich nicht in Afrika bleiben, dafür sind wir zu wenig gegen wilde Tiere ausgebildet.

Dieser Link ist für uns lebenswichtig!

Und wenn Ihr aus Deutschland, Oesterreich oder aus einem anderen Heimatland kommt, fragt auf Eurer Landesstelle für Veterinärsachen an.

Fragt Euren Hundedoktor, der kann Euch wichtige Tipps und auch Unterlagen über die bevorstehende Reise geben. Und schaut auf den betreffenden Botschaftsseiten des Reiselandes nach. Und ein Maulkorb ist auch immer gut!!



Ihr dürft nun mal einen kurzen Blick in meinen Hunde-Pass!! werfen.

Bis zum nächsten Mal

Euer Sämi

Das ist ein Hundepass der in der EU Gültigkeit hat.