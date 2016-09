Reisevorbereitung - Reisetipps aus SÄMI REIST

Hey Leute!

Reisen brauchen ja auch Reisevorbereitungen, so mit Futter einpacken und mit den Leckereien für die Reise. Und natürlich muss mein Meister auch die Fahrkarten auf gut Schwiizerdütsch "d'Billett" besorgen. Dieser Vorgang ist saulustig. Marcel bucht unsere Bahnreisen immer mit seiner Kreditkarte. Lustig, weil er zum Schluss, wenn er den Sicherheitscode eingeben muss, den immer suchen muss und wie gestern drei Mal falsch reintippt. Da lernt man zusätzlich noch Leute kennen, den verfluchten Blödsinn, den idiotischen Ablauf und den........., von dem ich lieber nichts erzähle.

Der Tipp für Reisen nach oder über Oesterreich wiegt dennoch wie Gold. In Oesterreich fahre ich nämlich zum symbolischen Preis zwischen drei Euro achtzig und 6 Euro achtzig pro Fahrstrecke. Die Oesterreicher sind hundefreundlich! Bravo ÖBB. In der Schweiz bw. bezahle ich überall dafür den halben Preis. (In Deutschland auch) So sparen wir zusammen fast mein ganzes halbes Billette und das sind dann nach Klais, wo wir hinfahren über 150 Euro. (Gibt gutes Futter dafür) Für die Schweizer Strecke von Dübendorf nach Buchs SG, muss ich den halben Preis bezahlen (36 Franken retour). Eines gefällt mir trotzdem im Ausland nicht so recht. Wenn meine Fahrkarte gewählt wird, erscheint ein saudummer Spruch: Hunde, bitte nur mit Beisskorb! Ich beisse ja nicht, wieso, soll ich jetzt auf einmal beissen? Die drei Stunden werde ich halt mit dem Blödian von Korb auch noch überstehen.

So, jetzt geht es ans Packen. Mal schauen, was wir von mir alles in das "Meisterköfferchen" bringen. Genug zum Fressen und Spielen. Hundekuscheldecke weiches Kissen und weiteres Spielzeug, soll es ja im Zimmer geben. Bin gespannt, wo ich da hinkomme. Ich freue mich riesig.

Wünsch Euch allen einen wunderschönen Tag.

Sämi