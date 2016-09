Barock trifft Moderne

Prädikat „königlich“: Schlosshotel am Fleesensee erfindet sich neu



• Schlosshotel nach umfassender Renovierung in elegantes Boutique-Hotel verwandelt

• Bar und Restaurants entwickeln sich zum Insider-Tipp in der Region

• Abwechslungsreiche Kochkunst mit regionalen Spezialitäten und aus eigenem Anbau



Fleesensee, 29. März 2016 – Nach 1.344 Stunden Renovierungsarbeiten wird das Schlosshotel Fleesensee wieder seinem Namen gerecht und eröffnet in königlichem Glanz. Seit 16 Jahren wurde das 5-Sterne-Hotel an der mecklenburgischen Seenplatte nicht mehr renoviert. Top-Designer und Innenarchitekten hatten den Auftrag, Eleganz mit Modernität zu verbinden. Und es ist gelungen: Öffentliche Bereiche wie die Eingangshalle, das Foyer und die Rezeption sowie die Bar und der Wintergarten sind kaum wiederzuerkennen. Das neue Designkonzept setzt hochwertige und stylische Möbel sowie eine komplett überarbeitete Raumgestaltung in eleganten Farben mit Lila und Gold in Szene. Die neue Schlossbar mit angeschlossener ZigarrenLounge etabliert sich zum neuen Mittelpunkt für die Übernachtungsgäste des Resorts und den Anwohnern der Region. Neue, unerwartete Cocktailkreationen mit frischem Rucola, Ingwer oder Granatapfel überraschten bei der Eröffnung viele begeisterte Besucher.



Die Erwartungen der Hotelgäste haben sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Entsprechend radikal wurde modernisiert: „Die besten Innenarchitekten und Designer haben das Schlosshotel den Zielen und Vorstellungen der neuen Eigentümer angepasst, und wir sind stolz darauf, unsere Gäste jetzt im gehobenen Ambiente empfangen zu können“, sagt Björn Volz, Direktor im Schlosshotel. So erhält die Bar im Erdgeschoss edle Ledermöbel und ein von Profis installiertes Lichtdesign, das Wohlfühl-Akzente setzt. Das ehemalige Restaurant Frédéric heißt nun „Blüchers“ – benannt nach Graf Blücher, dem Bauherren des 1842 erbauten Schlosses, und Enorme Veränderung am Fleesensee: Das renovierte Schlosshotel zeigt sich nach 16 Jahren erstmals mit neuer Ausstattung inspiriert die Gäste mit einem neuen gastronomischen Gourmet-Konzept. Auch die Vinothek wurde komplett neu gestaltet, nennt sich aufgrund der Ausstattung mit einem großen Tisch in der Mitte des Raumes nun Schlosstafel und kann als private Veranstaltungs-Location exklusiv angemietet werden.



Auch in anderen Bereichen des Resorts wird kräftig investiert: Im Februar eröffnete bereits das neue Restaurant „Genusswerkstatt“ im Golfclub. Das ehemalige „Clubheim“ wandelte sich damit zur offenen Erlebnisgastronomie. Die Gäste erwartet hier eine handwerklich exzellente Küche mit frischen regionalen Zutaten und besonderen Aromen, deren Inspiration aus allen Winkeln der kulinarischen Welt stammt. Viele der Zutaten werden – wie im Rahmen des resorteigenen Organic-FoodProgramms festgelegt – aus eigenem ökologischen Anbau gewonnen. Die Speisen werden zudem ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe hergestellt. Vom Ketchup bis hin zu den exotischen Limonaden produzieren die Köche alles in Handarbeit. Das Design des aufwendig gestalteten Restaurantbereichs mit lounge-artigen Sitzbereichen und einer exklusiv bestückten Bar mit sportlichem Ambiente stammt aus der Feder des renommierten Architekturbüros Kitzig Interior Design.



Mit der Modernisierung des Schlosshotels erreichen die Eigentümer Kai Richter und Jörg Lindner von Lindner Investment Management (LIM) aus Düsseldorf einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung des gesamten Hotel- und Sportresorts Fleesensee. Das erfolgreiche erste Geschäftsjahr, in dem der Umsatz auf 28 Millionen Euro (2014: 27,8 Millionen) gesteigert wurde, bestätigt die beiden in ihrer Neuausrichtung. Und die Modernisierungen sind noch lange nicht abgeschlossen: Investitionen von rund 8,5 Millionen Euro sollen diesen Erfolgskurs im kommenden Jahr weiter vorantreiben.



Über das Hotel- und Sportresort Fleesensee

Das Hotel- und Sportresort Fleesensee ist Nordeuropas größte Freizeit- und Urlaubsanlage und steht für aktive Erholung, gesunde Ernährung, nachhaltige Bewirtschaftung und ein Urlaubserlebnis in der einzigartigen Natur der Mecklenburgischen Seenplatte. Ein breites Sport-Angebot mit über 40 verschiedenen Sportarten auf dem Land oder dem Wasser ist hier

eingebettet in eine Wellness- und Wohlfühllandschaft auf einer Fläche von insgesamt 500 Hektar. Vier verschiedene Hotels, SCHLOSSHOTEL Fleesensee, DORFHOTEL Fleesensee, ROBINSON Club Fleesensee und Iberotel Fleesensee, bieten jeden Gast genau das Übernachtungsangebot, was er sucht. Die fünf Golfplätze des Golfclub Fleesensee und die SPA World, das mit 6.000m² größte Day-Spa Deutschlands, ergänzen das Angebot.



Über Lindner Investment Management

Die Lindner Investment Management GmbH mit Hauptsitz Düsseldorf ist eine eigentümergeführte Unternehmensgruppe mit den Geschäftsbereichen Investment, Development und Asset Management. Gegründet 2006 legt die LIM den Fokus auf die Neupositionierung von renditestarken Hotel- und Touristikimmobilien. Diese werden optimiert und nach Restrukturierung wieder am Markt platziert. Darüber hinaus investiert die Gruppe in strategische Unternehmensbeteiligungen, die die eigenen Geschäftsbereiche unterstützen und ergänzen. Geschäftsführer sind Jörg Lindner und Kai Richter.

Schlosshotel Fleesensee