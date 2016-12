Kommen nun die Chinesen oder kommen sie nicht?

Liebe Schweizer Touristiker

Wie wir alle in der heutigen Tagespresse lesen können, haben wir einmal mehr die Schuldigen gefunden und können somit über alles andere Jammern und nur nicht über unser Versagen und unsere Ideenlosigkeit.

1. Es kommen viel weniger Touristen aus China - Der Schuldige sei für diesmal die Unsicherheit hier in Europas Ländern. Chinesen seien zurückhaltender geworden. In der Schweiz macht das gesamt inkl. anderer Gäste -1,3%. Ausgeglichen wurde dieses Minus durch die Zunahme an Schweizer Hotelgästen mit mehr Logiernächten.

Also sind die Chinesen schuld. Fragt irgendjemand dabei, wieso diese Chinesen denn nicht mehr zu uns kommen?

Statistiken glaubt man eher als dem Menschen!

2. Der World Travel Monitor zeigt da ganz andere Resultate als bzw. unserer eigenen Statistiken und unsere eigenen gezielten Schuldzuweisungen und dem üblichen Gejammer:

Zweistelliges Wachstum bei Auslandsreisen aus Asien – Wachstumstreiber ist China. (World Travel Monitor November 2016)

Der Artikel dazu

3. Schuld sind die anderen

Der Schweizer Tourismus schwächelt und kränkelt nach wie vor an den nicht getätigten Innovationen, den blitzenden und zündenden Ideen, den überteuerten Preisen und dem teilweise schlechten Service und der katastrophalen Höflichkeit. Solange wir die oder den Schuldigen nicht bei uns persönlich suchen, uns wirklich verbessern, nein, endlich gut werden, wird sich nicht viel ändern. Wir werden auch in Zukunft die Schuld immer beim anderen suchen. Millonen Fördergelder werden weiter unnütz in veraltete und ideenlose Infrastruktur investiert. Mit dem Motto lieber Bewährtes und Altes weiter fördern statt Neues und Innovatives wirklich zu kreieren, schieben wir rasch Verrückte und Kreative beiseite weil sie vielleicht zu unbequem sind, uns die bittere Wahrheit sagen. Wir jammern nach bekannter Art weiter und hoffen auf ein Wunder.

Marcel Krebs