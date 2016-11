Anex Tour stellt Sommerkataloge 2017 vor: Spanien, Türkei, Östliches Mittelmeer & Bulgarien und Dominikanische Republik

Frankfurt, 30. November 2016. Mit vier Katalogen und sieben Zielgebieten startet der neue deutsche Veranstalter Anex Tour in die kommende Sommersaison 2017: Er bietet Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien (Mallorca und die Kanarischen Inseln), in die Türkei, das Östliche Mittelmeer (Griechenland und Kroatien) und Bulgarien sowie in das Langstreckenziel Dominikanische Republik mit Abreisen ab April 2017 an. Für den Winter 2017/18 werden weitere Fernreiseziele das Portfolio vergrößern. Die Reisepakete, die durch Frühbucherrabatte und spezielle Angebote für Familien auch in der Hochsaison punkten, sind bereits in den gängigen Buchungssystemen und über die Website anextour.de buchbar.

Markus Leutner, Direktor Produktmanagement und Hoteleinkauf bei Anex Tour, zeichnet für den Aufbau des Veranstalterprodukts verantwortlich und betont: „Wir haben uns garantierte Kontingente in den beliebten Zielgebieten der Deutschen gesichert. Durch unsere 20-jährige Erfahrung und Bekanntheit im globalen Markt und eine hervorragende Vernetzung vor Ort erhalten wir ausgezeichnete Konditionen und können im deutschen Markt wettbewerbsfähige Frühbucherpreise für die populären Destinationen anbieten.“

Das Düsseldorfer Unternehmen bietet in den gefragten Destinationen größtenteils Hotels aus dem Drei- bis Vier-Sterne-Segment an. Darüber hinaus überrascht Anex Tour mit besonderen Preisen für ausgewählte Fünf-Sterne-Hotels. Anex Tour hat starke Partner im Gepäck und arbeitet mit bewährten Markenhotels und beliebten Hotelketten der Deutschen zusammen – mit dabei unter anderem Hotelketten wie Bahia Principe, Barceló Hotels & Resorts, Iberostar, Lopesan und Sheraton. Neben brandneuen Hotels warten auch Exklusivhäuser wie das Bellavista Mallorca auf ihre Urlauber.

Leutner ergänzt: „Unser Vorteil ist, dass unsere Gäste alle Leistungen aus einer Hand erhalten – beginnend mit dem Flug mit unserer eigenen Airline über die Transfers zum Hotel und dem Flughafen bis hin zur Betreuung vor Ort durch eigene Reiseleiter.“

Preisbeispiele:

Mallorca: Mallorca dominiert mit 146 verschiedenen Hotelangeboten den ersten Katalog von Anex Tour. Ein einwöchiger Aufenthalt beispielsweise im eleganten Fünf-Sterne-Hotel Lago Garden & Spa in Cala Ratjada ist inklusive Frühstück und Flug zum Frühbucherpreis ab 629 Euro pro Person buchbar. Preissensitive Reisende und Familien können bereits unter 300 Euro pro Person eine Urlaubswoche auf Mallorca verbringen: Das legere Zwei-Sterne Hotel Sultan in Ca´n Picafort ist nur 250 Meter vom Strand entfernt, Flug und Frühstück sind im Preis von 287 Euro pro Person inbegriffen.

Teneriffa, Kanarische Inseln: Auf Teneriffa überzeugt Anex Tour mit vergleichbar günstigen Preisen für die angesehensten Luxushotels der Insel: So ist eine Woche inklusive Flug und Frühstück im traditionsreichen Fünf-Sterne-Hotel Botànico am Fuße des Vulkans Teide schon ab 899 Euro pro Person buchbar. Das Hotel liegt im Norden der Insel inmitten einer mehr als sechs Hektar großen Park- und Gartenanlage im Villenviertel von Puerto de la Cruz. Gäste können im Meerwasserpool oder dem Oriental Spa Garden entspannen oder beim Golfspiel auf dem 18-Loch Putting Green die Sonne genießen.

Dominikanische Republik: Eine Woche All-Inclusive im familienfreundlichen Sirenis Cocotal Beach Resort sind bei Anex Tour inklusive Direktflug ab 949 Euro pro Person buchbar. Das Vier-Sterne-Haus liegt direkt am 400 Meter langen, feinsandigen Sandstrand und bietet ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsangebot für alle Altersklassen, einen Spa- und Wellnessbereich und sogar einen hoteleigenen Wasserpark.

Mein Urlaubsgarant – großes Familienangebot, Frühbucherspecials und Gratisnächte

Ein Großteil der im Katalog vorgestellten Hotels halten besonders für Familien zahlreiche Extras bereit: Die Hotels bieten unter anderem Familienzimmer, ermöglichen Singles mit Kind die Buchung eines Doppelzimmer ohne Aufpreis oder offerieren einen Kinderfestpreis unabhängig vom Buchungszeitraum. Wer frühzeitig seinen Urlaub plant, kann zudem bei zahlreichen Hotels von Frühbucherspecials und Gratisnächten (21=18; 14=12; 7=6) profitieren – auch in der Hochsaison.

Die vier Kataloge sind unter nachfolgendem Link als Download verfügbar:

www.anextour.de/de/kataloge.html