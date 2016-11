Mit der „Sonne Norwegens“ nach Alaska: Luxuriöse Naturerlebnisse

Mit 23 Knoten den größten Gletschern der Welt entgegenfahren und dabei nicht nur den malerischen Sonnenuntergang, sondern auch die schwungvolle Tanzmusik an der Bar genießen – genau das ermöglicht die „Norwegian Sun“. Das Kreuzfahrtschiff der Extraklasse, das der topmodernen Flotte des Schifffahrtunternehmens Norwegian Cruise Line angehört, verbindet ein einzigartiges Natur-erlebnis mit purem Luxus und ist wortwörtlich mit allen Wassern gewaschen. Denn neben Trips auf die Bahamas und entlang des Panamakanals stehen für den Kapitän auch Reisen in den kalten Norden auf dem Plan.

Von der Moderne in die Wildnis

Eine zehntägige Kreuzfahrt, startend im Hafen von Vancouver, bietet neben sämtlichen Annehmlichkeiten des Premium Schiffs auch traumhafte Aussichten auf eine vor Superlativen strotzende Landschaft, die von den angesteuerten Häfen aus für einige Stunden erkundbar ist. Freizeitaktivitäten bietet die Natur zu Genüge: Eine Kajak-Fahrt über einen der zahlreichen geschützten Wasserwege in Juneau kann ebenso als Tagesziel gesetzt werden wie der Besuch des beeindruckenden Mendenhall-Gletschers oder des Glacier Bay National Parks. In dieser 825 000 Hektar Land umfassenden Weltkulturerbestätte können zahlreiche Vogel- und Wildtierarten in der freien Natur beobachtet werden. Wer Ausschau nach dem „König der Lüfte“ hält, trifft diesen hingegen in Ketchikan, von den ansässigen Ureinwohnern „Khach Khanna“ genannt: gespreizte Flügel des Adlers. Unter dessen Schwingen findet sich an diesem Fleck Erde eines der üppigsten Naturgebiete der Welt, da die Niederschlagsrate hier besondes hoch ist. Man kann die Natur also förmlich spüren.

Luxus auf 12 Decks

Währenddessen verspricht die Zeit auf der „Norwegian Sun“ pures Erholungsfeeling. Hier können die Gäste einfach nur entspannen – und gerne auch alle zehn Tage der Fahrt an Deck verbringen. Gründe gibt es für einen solchen Entschluss zu Genüge, denn das Angebot des Schiffs reicht vom klassischen Sportdeck und der großzügigen Poolanlage bis hin zum bordeigenen Kasino. Für echte Gaumenfreuden sorgen zudem ganze 14 Dining-Optionen sowie 12 Bars und Lounges, während im Spa-Bereich bei einer erholsamen Massage relaxt wird. Hungrig und unentspannt geht hier also niemand von Deck – dafür aber mit dem Gefühl, wirklich etwas erlebt und von der Welt gesehen zu haben. Das zehntägige Komplettpaket aus Natur und Luxus kann mit breit gefächertem Premium All Inclusive Service an Bord ab 1.349,- Euro pro Person gebucht werden.

Reiseangebot: 10 Tage Glacier Bay ab Vancouver



1. Tag: Einschiffung in Vancouver, British Columbia

2. Tag: Kreuzfahrt durch die Inside Passage

3. Tag: Juneau, Alaska

4. Tag: Skagway, Alaska

5. Tag: Das Schiff fährt an diesem Seetag zur Glacier Bay

6. Tag: Ketchikan, Alaska

7. Tag: Auf dem Meer

8. Tag: Victoria, British Columbia

9. Tag: Astoria, Oregon

10. Tag: Auf dem Meer

11. Tag: Ausschiffung in San Francisco, Kalifornien

Schiff: Norwegian Sun

Passagierkapazität: 1.936 Personen, 14 Dining Optionen, 12 Bars und Lounges, Kasino, Sportdeck, Pool, Spa-Bereich

Premium All Inclusive an Bord:

– Zehn Übernachtungen in Kabinen mit Bad oder Dusche/WC

– TV, Haartrockner, Kühlschrank und mehr



– Nutzung verschiedener Restaurants an Bord (Buffets mit Live-Cooking, Snackrestaurants, zwei Hauptrestaurants mit Mehrgangmenüs)



– Vielfältige Getränkeauswahl (Spirituosen, Fass- und Flaschenbiere, offene Weine, Cocktails im Wert von bis zu 15,- USD pro Glas, alkoholfreie Getränke in allen Lounges und Restaurants während der gesamten Kreuzfahrt zu jeder Zeit. Kinder: Nur Konsum von alkoholfreien Getränken.)



– Alle Trinkgelder auf die Premium All Inclusive Leistungen in Höhe von 18% sowie das Crew Trinkgeld

– Pro Tag eine Flasche Wasser (1 Liter) pro Person und Tag (Lieferung auf die Kabine zu Beginn der Kreuzfahrt).

– Lavazza Kaffeespezialitäten in allen Restaurants während der Mahlzeiten.

–Deutschsprachige Gästebetreuung an Bord: Regelmäßige Sprechstunden einer deutschsprachigen Hostess, Deutsches Tagesprogramm „Freestyle Daily“, Deutsche Menükarten in allen Restaurants

Preis:

ab 1.349,- € pro Person

Reiseplanung und Buchung:

Fasten Your Seatbelts e.K.

Auf dem Bürgel 6

D-64839 Münster/Altheim

Tel: +49 6071-66 62 0

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.kanadareisen.de