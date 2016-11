Foto: Jean-François De Mol (rechts) und Kenny Borms (links)

BCD Travel als beste Business Travel Agency 2016 ausgezeichnet

Nach Auszeichnungen in den Niederlanden und Luxemburg ist BCD Travel nun beste Travel Management Company in ganz Benelux

Utrecht, 21. November 2016 – BCD Travel wurde bei den 19. ‚TM Travel Awards’ von einer Experten-Jury des Travel Magazines zur besten ‚Business Travel Agency 2016’ ernannt. Das Travel Magazine überreichte den Preis am vergangenen Freitag während eines Gala-Abends im Hilton Hotel Antwerpen.

Das Travel Magazine gehört zu den wichtigsten Fachzeitschriften für die Reisebranche in Belgien und Luxemburg. Die Zeitschrift richtet in Belgien bereits seit 19 Jahren die ‚TM Travel Awards’ aus, um die Leistungen von Unternehmen und Fachkräften aus der Reisebranche zu würdigen. BCD Travel war in der Kategorie ‚Business Travel Agency 2016’ nominiert und gewann. Das Unternehmen nahm den Gala-Abend zum Anlass, diese Anerkennung gebührend zu feiern.

„Für uns ist es eine besondere Ehre, diesen Preis in Empfang nehmen zu dürfen. Wir sind in diesem Jahr schon beste TMC in den Niederlanden und Luxemburg geworden. Das ist jetzt für uns der absolute Höhepunkt. Unsere Branche ist ständig in Bewegung und wir wissen genau, wie sehr es dabei auf Flexibilität und auf eine innovative Mentalität ankommt. Diese Anerkennung bestärkt uns in unseren Ambitionen“, so Jean-François De Mol, Director Sales & Account Management Belgium bei BCD Travel, der die Auszeichnung gemeinsam mit Kenny Borms, Director Operations Belgium & Luxemburg bei BCD Travel, entgegen nahm.

In den Niederlanden sicherte sich BCD Travel bereits im September während der Business Travel & Mobility Conference den Preis für die beste TMC, wie auch schon zuvor im April bei den ‚TM Travel Awards’ in Luxemburg.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen – in mehr als 100 Ländern und dank über 12.000 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate von 97 % macht uns zum Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit – mit 23,8 Milliarden USD Umsatz 2015. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über die BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und den Joint Ventures Parkmobile International (elektronische und digitale Parkplatzlösungen) und AERTrade International (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter und ist in über 100 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz, einschließlich Franchising in Höhe von 10 Milliarden USD, beläuft sich auf 25,4 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.