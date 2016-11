Banyan Tree Samui - Guided Tours_lowres

Von fliegenden Schlangen und duftenden Blumen

Bei der Sense of Nature Tour werden kleine und große Gäste des Banyan Tree Samui zu Entdeckern und beobachten exotische Tiere in ihrer natürlichen Umgebung.



Koh Samui/Frankfurt, 11. November 2016 (kprn): Das Banyan Tree Samui bietet zweimal wöchentlich geführte Touren durch die umliegende Flora und Fauna an. Ausgestattet mit einem Handbuch, das die Fotos und Namen der Tiere und Pflanzen beinhaltet, machen die Gäste sich auf den Weg in die tropische Vegetation. Im dichten Dschungel Samuis leben bunte Sing- und Greifvögel, so ist es kein Wunder, dass seltene Gesänge zu einer Führung dazugehören. Beim Schlendern durch die Natur duftet es nach Jasmin und Lotusblüten, Wasserlilien säumen den Weg. Warane, Frösche und andere Tiere leben hier, nachts flattern Fledermäuse. Mit etwas Glück ist eine Schmuckbaumnatter, auch fliegende Schlange genannt, im Baum zu entdecken. Es ist die einzige Schlangenart, die im Gleitflug weite Strecken überwinden kann. Durch Aufspreizen der Rippen nutzt die Schlange ihren Körper als Tragfläche. Warum der Schutz der Tiere und Pflanzen so wichtig ist, erklärt ein ortskundiger Führer, der die Teilnehmer gleichzeitig für den rücksichtsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert.

Gäste, die das Hausriff entdecken wollen, können zweimal wöchentlich an geführten Schnorcheltouren teilnehmen. Vom Strand aus geht es hinein in das vielfältige Unterwasserleben der abgelegenen Bucht. Thepsuda Loyjiw ist Corporate Social Responsibility Manager des Resorts. Sie begleitet die Gäste auf ihrer Entdeckungstour und zeigt ihnen Korallen, Papageienfische, Halfterfische und Riesenmuscheln. Gleichzeitig geht sie auf die Besonderheiten dieses sensiblen Ökosystems ein. Für Interessierte bietet das Banyan Tree Samui geführte Ausflüge zu weltberühmten Tauchplätzen, die sich in der Nähe befinden. Die Banyan Tree Hotels & Resorts sind weltweit führend im Bereich der Corporate Social Responsibility. Dies spiegelt sich in den verschiedensten Projekten und Aktivitäten der Gruppe wider, die auch Verantwortung an die lokale Bevölkerung und Gäste übertragen. So werden jedes Jahr zur Earth Hour in den Zimmern und Villen Kerzen verteilt und ein stromfreies Abendprogramm auf die Beine gestellt.



Das Banyan Tree Samui befindet sich an der Bucht von Lamai. Die einzelnen Villen mit eigenem Pool sind umgeben von tropischer Vegetation und befinden sich auf stufenförmig angelegten Terrassen. Das erhöht gelegene Resort bietet einen Panoramablick auf die Bucht und spiegelt die traditionelle thailändische Architektur wider. Die Insel Koh Samui, südlich von Bangkok, ist mit einen gut einstündigen Flug von der Metropole aus erreichbar und auch mit anderen asiatischen Flughäfen bestens verbunden.

Weitere Informationen zum Banyan Tree

Samui unter www.banyantree.com

. Informationen zu den Corporate Social Responsibility

Projekten und Initiativen sind unter www.banyantreeglobalfoundation.com abrufbar.

Banyan Tree Samui - Guided Tours_lowres