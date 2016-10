Attention! für die spektakuläre Zirkuswelt Monacos

Vielfältige Unterhaltung beim 41. Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Über 100 Artisten kämpfen erneut mit immer eindrucksvolleren Darbietungen um die begehrtesten Trophäen im Zirkusgeschehen

MONACO | (kms) – Größer, höher, spektakulärer: Das Festival International du Cirque de Monte-Carlo ist ein Zirkusevent der Superlative. Vom 19. bis 29. Januar 2017 heißt es wieder Manege frei im Chapiteau de Fontvieille. Auch bei der 41. Ausgabe der Veranstaltung erwartet die Besucher viel Neues, denn die Künstler erweitern ihr Repertoire ständig um noch beeindruckendere Attraktionen. Akrobaten begeben sich in schwindelerregende Höhen, Comedians und Clowns treiben sowohl der monegassischen Fürstenfamilie als auch der internationalen Jury Lachtränen in die Augen und Dompteure begeistern mit ihren faszinierenden Tieren. Wie in jedem Jahr werden auch dieses Mal nur die allerbesten Artisten der Welt mit den extravagantesten Vorführungen um die begehrten goldenen, silbernen und bronzenen Clowns, die Oscars der Zirkusbranche, konkurrieren.

1974 wurde das Festival von Fürst Rainier von Monaco ins Leben gerufen. Sein Ziel war es, die von ihm heiß geliebte Zirkuswelt einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Seit dem Tod des Fürsten vor elf Jahren stehen die Aufführungen unter der Schirmherrschaft seiner jüngsten Tochter, Prinzessin Stéphanie von Monaco. Schon als Kind teilte sie die Leidenschaft ihres Vaters und besaß einen festen Platz in der Kinder-Jury des Festivals. Auch heute noch, nun als Präsidentin der Veranstaltung, kommt sie ihrer Aufgabe mit viel Kreativität und Hingabe nach. So ist sie stark in die Planung, Vorbereitung und Ausrichtung der Show involviert. Selbst die Auswahl der Teilnehmer liegt bei der Prinzessin persönlich. Bereits vor einigen Jahren ist Stéphanies Begeisterung für das Zirkusgeschehen auch auf ihre Tochter Pauline übergegangen, die ihr nun oftmals bei der Organisation behilflich ist. Aber auch die anderen Mitglieder der Fürstenfamilie halten das Erbe der prestigeträchtigen Veranstaltung hoch, indem sie vielen Vorstellungen beiwohnen und den glücklichen Gewinnern die Trophäen überreichen.

Nicht nur die Zuschauer vor Ort können die einzigartige Magie von Monte-Carlos Zirkusfestival erleben: Jedes Jahr lässt sich ein Millionenpublikum in über 50 Ländern auch vor dem Fernseher verzaubern. Die bunte Mischung aus Akrobatik, Clownerie und Tiershows fasziniert Zirkusliebhaber jeden Alters gleichermaßen. Von Eleganz über Comedy bis hin zu Nervenkitzel – beim Festival International du Cirque de Monte-Carlo ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Doch auch die jungen Artisten dürfen ihr Talent in diesem Rahmen beweisen: Am 4. und 5. Februar 2017 treten beim zugehörigen Festival New Generation die besten Akrobaten und Clowns unter 20 Jahren gegeneinander an. Sie können zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewinnen, wie beispielsweise einen Auftritt in der regulären Show ihrer erwachsenen Kollegen im Jahr 2018. Die internationale Jury unter der Präsidentschaft von Pauline von Monaco krönt schließlich die besten Nachwuchskünstler des Wettkampfs. Als weltweit einziges Event für diese Altersklasse, das in einer echten Manege stattfindet, stellt es einen besonderen Anreiz für die Zirkusjugend dar.

Karten für das Festival International du Cirque de Monte-Carlo sind für Erwachsene bereits ab 30 Euro pro Vorführung erhältlich, für das Nachwuchsfestival New Generation ab 20 Euro. Kinder bis 12 Jahre können schon für 10 Euro größte Zirkuskunst erleben. Die Vorverkaufskassen in Monaco und die telefonische Bestellhotline unter der Rufnummer 00377-92 05 23 45 sind montags bis freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr sowie von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Tickets gibt es außerdem online.