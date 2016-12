Neue Magazine für den Ostfriesland-Urlaub 2017 erschienen

Ostfriesland Reiseführer und Themenmagazin Radurlaub können ab sofort bestellt werden

Ab sofort können Gäste den neuen Ostfriesland Reiseführer sowie das Themenmagazin Radurlaub bestellen. Die Urlaubsmagazine können kostenlos unter Tel. 04 91 / 91 96 96 60 oder auf www.ostfriesland.de bestellt oder online durchgeblättert werden.

Das Urlaubsmagazin „Ostfriesland – Der Reiseführer“ bündelt in neun Themenrubriken die schönsten Ausflugstipps, Wissenswertes, Kurioses und Neues aus Ostfriesland. Genau die richtige Mischung um sich für einen Urlaub in Ostfriesland inspirieren zu lassen. Um die Brücke zwischen dem Print- und Onlinebereich zu schlagen, wurde jede Themenrubrik um einen Insidertipp ergänzt, der die Leser mit dem Smartphone via QR-Code zum Reiseblog der Ostfriesland Tourismus GmbH führt. Dort können die Insidertipps als ausführliche Reiseberichte gelesen werden.

Die QR-Codes finden sich auch im Serviceteil des Magazins wieder. Jeder der 50 Ferienorte, der auch im Magazin vorgestellt wird, ist ebenfalls mit einem QR versehen und führt die Leser auf eine sogenannte „Landingpage“, wo neben Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten eines Urlaubsortes auch gleich die passende Unterkunft gebucht werden kann. Im Online-Magazin wurde außerdem jeder Ausflugstipp mit einem Direktlink versehen, der die Leser zum passenden Interneteintrag führt.

Ganz neu ist in diesem Jahr auch die herausnehmbare Klappkarte mit einer Veranstaltungsübersicht für das ganze Jahr. Der Kalender mit Klappkarte nimmt nicht viel Platz im Reisegepäck weg, so dass Urlaubsgäste vor Ort und auch Einwohner bestens über das Veranstaltungsangebot 2017 informiert sind.

Neben dem Reiseführer wurde auch das Themenmagazin „Radurlaub – Ostfriesland naturnah erleben“ neu aufgelegt. In dem Themenmagazin können sich Radurlauber umfassend über das radtouristische Angebot in Ostfriesland informieren: Radfreundliche Unterkünfte, Servicetipps, Radarrangements und viele Tourenvorschläge vom Binnenland bis zur Waterkant. Bis zum 15.02.2016 erhalten Radurlauber auf viele der Angebote im Radmagazin außerdem einen Frühbucherbonus von 5% pro Buchung.

Ostfriesland Radurlaub