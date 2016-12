Der Tag für große Gefühle und unvergessliche Stunden zu zweit.

SCHLOSS Hotel Fleesensee

Reisetipps für Verliebte

Ein Geschenk für seine Liebste oder den Liebsten? Wir möchten Ihnen zum kommenden Valentinstag, dem Tag der Liebe, am 14. Februar 2017 drei aussergewöhnliche Orte für Verliebte vorstellen. Dieser Tipp könnte auch als eine wirklich tolle Überraschung verpackt als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wir haben für Sie liebe Leser, drei exklusive Erholungsoasen zum verliebt sein ausgesucht.

Berlin ist immer eine Reise wert

Einem romantischen Wochenende auf höchstem Niveau steht im Hotel am Steinplatz mitten in Berlin nichts im Wege. Hier lebt der Mut zum Experiment. Selbstverständlich relaxt man hier in der hauseigenen SPA, geniesst das Essen und den Luxus. Wer es Nachts dann doch noch krachen werden will, der hat in dieser 24 Stunden Stadt alle Möglichkeiten, sich auszutoben.

Hotel am Steinplatz in Berlin

Amsterdam - Venedig des Nordens

Hotel The Dylan Amsterdam

Das einzigartige und zeitgenössische Hotel The Dylan Amsterdam, das im Jahr 2015 bereits zum dritten Mal zum „The Leading Hotel of the Netherlands“ gekürt wurde,ist wahrhaftig ein Erlebnis und der perfekte Ausgangspunkt, um gemeinsam die Stadt zu entdecken. The Dylan Amsterdam liegt direkt an einer der berühmtesten Grachten von Amsterdam aus dem 17. Jahrhundert, der „Keizersgracht“. Das Restaurant „Vinkeles“ ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

SCHLOSS HOTEL FLEESENSEE

Pure Schlossromantik: Das 1842 erbaute SCHLOSS Hotel Fleesensee, inmitten der malerischen Naturlandschaft der Mecklenburgischen Seenplatte, offeriert nach umfangreichen Umbauten im Jahr 2016 einen besonderen Wohlfühlort, der herrschaftlichen Glanz und modernes Design in gekonnter Symbiose vereint. Das hoteleigene SCHLOSS Spa verspricht mit neuen, innovativen Saunakonzepten und einzigartigen Wellnesslandschaften, einer Spa Bar und einem Spa Kino einmalige Verwöhn-Stunden in entspannter Zweisamkeit. Die zugehörigen Restaurants „Blüchers by Lafer“, „Orangerie“ und „Schlosstafel“ ergänzen das Romantik-Angebot mit gehobener Küche kombiniert mit regionalen Köstlichkeiten aus eigenem Resort-Anbau.

