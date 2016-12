Mit dem Rollenden Hotel nach Marokko, Land aus 1001 Nacht, reisen

Das Königreich Marokko grenzt im Norden an das Mittelmeer, im Osten an Algerien, im Süden an Mauretanien und im Westen an den Atlantischen Ozean. Die Wüstengebiete und alten Kulturen Marokkos haben ihren ganz besonderen Reiz. Derzeit bieten wir zwei verschiedene Marokko Rundreisen mit dem Rollenden Hotel an.

Bei der „Rundreise Marokko - Hoher Atlas“ (Reise 32) lernt man das Land aus 1001 Nacht umfassend kennen. In einer faszinierenden Mischung präsentieren sich die Königsstädte und die Wüsten- und Gebirgslandschaften mit ihren Berberburgen. Faszinierend ist das orientalische Leben in den engen Gassen der Medinas und den farbenprächtigen Souks. Im Programm von Rotel Tours ist diese Reise seit Jahrzehnten ein Klassiker.

Der Süden Marokkos liegt zwischen den Viertausendern des Hohen Atlas und den Dünenketten der beginnenden Sahara. Die „Expeditionsreise Südmarokko“ (Reise 33) ist eine sehr ausgewogene Expeditionsreise, bei der abwechslungsreiche Regionen im südlichen Teil des Landes mit dem kombinierten 20-Sitzer Rotel-Allradbus intensiv erkundet werden, die Rundreise erschließt die vielfarbige Natur aus Gebirge, Wüste und Atlantik. Kleine Wanderungen runden das Programm ab. Bei Begegnungen mit den Berbern der verschiedenen Bergregionen sowie den arabisch geprägten Marokkanern der Städte offenbart sich die vielfältige ethnische Prägung der marokkanischen Gesellschaft.

Warum mit Rotel Tours nach Marokko?

- Weil wir seit Jahrzehnten mit eigenen Bussen nach Marokko reisen und dadurch viel Erfahrung haben. Wir haben sehr gute Reiseleiter/Fahrer Teams im Einsatz und verlässliche Partner vor Ort.

- Weil Marokko ein ideales Reiseland für das Rollende Hotel ist. So können wir zum Beispiel in freier Natur inmitten herrlicher Wüstenlandschaften unter herrlich klarem Sternenhimmel übernachten.

- Weil wir durch unsere Unabhängigkeit die Möglichkeit haben, auch mal früh am Morgen oder am Abend an besonderen Orten zu sein, ganz frei von den diktierten Essenszeiten in einem Hotel. Ein Höhepunkt unserer Marokko Reisen ist zum Beispiel das Erleben eines Sonnenaufgangs auf einer Sanddüne.

- Wir nutzen die Tage voll und ganz, verwenden keine Zeit für ständiges Ein- und Auschecken in Hotels, permanenten zeitaufwändigen Restaurantbesuchen und Verkaufsveranstaltungen. Kein anderer Reiseveranstalter wird Ihnen in der gleichen Zeit mehr Marokko zeigen.

- Weil unsere Reiserouten und Reiseprogramme sehr gut gewählt und ausgearbeitet sind.

- Weil Sie bei Rotel Tours keinen Einzelzimmerzuschlag bezahlen und trotzdem niemals alleine Zeit auf einem Hotelzimmer verbringen müssen. Sofern Sie es wünschen, finden Sie immer Anschluss an Ihre Reisegruppe.

- Weil Sie mit Rotel Tours sehr preisgünstig reisen. Frühstück und Abendessen sind bereits im Reisepreis inbegriffen und auch mittags können Sie sich, falls Sie das wünschen, zum Beispiel mit einem Picknick kostengünstig verpflegen. Selbstverständlich haben Sie aber auch immer wieder die Möglichkeit, in einem Restaurant landestypisch zu speisen.