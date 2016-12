Junge Männer tauchen für ein Jahr voller Glück - Tarpon Springs in der Region St. Pete/Clearwater lässt mit dem Dreikönigsfest griechische Traditionen aufleben

PETE/CLEARWATER| (kms) – Bei einem Urlaub in St. Pete/Clearwater einen Abstecher nach Griechenland machen – Das können Besucher in Tarpon Springs. Die Gemeinde im Norden der Region versprüht griechisches Flair. Die meisten Einwohner haben sogar griechische Wurzeln. Ganz traditionell wird daher am 6. Januar 2017 das Dreikönigsfest mit einer besonderen Mutprobe zelebriert.

Dreikönigsfest begeistert jährlich mit besonderem Tauchwettkampf

Bis zu 50.000 Besucher kommen zu dem Dreikönigsfest in die Gemeinde Tarpon Springs, darunter griechischstämmige Amerikaner aus dem ganzen Land. Zahlreiche junge Männer fiebern dem Fest jahrelang entgegen, bis sie alt genug sind, um auch an der besonderen Mutprobe teilzunehmen. Bei der traditionellen Feierlichkeit tauchen diese in einem Fluss nach einem weißen Kreuz. Es heißt: Dem Finder beschere dies ein Jahr voller Glück. Zudem erhält er zahlreiche Segen der anwesenden Geistlichen. Die Prozedur ist jedes Jahr gleich: Nach der Morgenmesse in der griechisch-orthodoxen Kathedrale St. Nicholas folgt eine Prozession zum Fluss Spring Bayou, in den das weiße Kreuz geworfen wird. Die jungen Männer rennen von der Kirche aus zum Fluss, erklimmen ihre Boote und stürzen sich von diesen kopfüber in das kühle Nass. Nun müssen sich die Teilnehmer beeilen: Denn nur der schnellste und gewiefteste Taucher ergattert das Kreuz vor seinen Rivalen. Der Finder wird anschließend gesegnet und mit Livemusik und einem großen Festessen gefeiert. Insgesamt drei Tage lang wird das Dreikönigsfest, welches auch als Epiphaniasfest betitelt wird, mit spirituellen und unterhaltsamen Programmelementen gefeiert.

Tarpon Springs – Die Welthauptstadt der Schwammfischerei

Das Dreikönigsfest ist das bedeutendste Ereignis von Tarpon Springs und begeistert bereits seit mehr als 100 Jahren Zuschauer wie Teilnehmer. Gäste können hier die tiefen griechischen Wurzeln der Gemeinde auf besondere Weise erleben, denn die meisten der 20.000 Einwohner von Tarpon Springs haben zumindest griechische Vorfahren. Der Ort ist somit die Gemeinde mit dem höchsten prozentualen Anteil griechischstämmiger Bewohner in den USA. Dies liegt vor allem an der Zucht der Badeschwämme. Seit dem Jahr 1890 kamen Schwammtaucher von den griechischen Dodekanes-Inseln und aus Chalkidiki nach Tarpon Springs. Die kleine Gemeinde wurde Anfang des 20. Jahrhunderts damit zur Welthauptstadt der Schwammfischerei. Jeder zweite Naturschwamm, der in Europa gekauft werden konnte, kam aus dem kleinen Ort in Florida. Zwar gingen zahlreiche üppige Schwammfelder 1947 durch einen Krankheitsbefall zugrunde, sodass das damit verbundene Geschäft zusammenbrach, mithilfe synthetischer Schwammfelder bekam die Industrie allerdings neuen Aufschwung. Auch wenn der Industriezweig seine einstige Bedeutung nicht mehr zurückgewinnen konnte, ist für Touristen das Schwammtauchen heute ein besonderes Highlight. Besucher können beispielsweise bei der Spongeorama Sponge Factory Schwämme, Badeprodukte und Souvenirs jeglicher Art ergattern und Schwammtaucher in ihren beeindruckenden Anzügen bei ihrer Arbeit beobachten.

Gut zu wissen: Dreikönigstag feiert drei christliche Ereignisse

Das Dreikönigsfest ist das zweitälteste christliche Fest nach Ostern. Es wird bereits seit dem zweiten Jahrhundert zelebriert und ist damit älter als das Weihnachtsfest.

Traditionell werden an dem Dreikönigstag drei Ereignisse gefeiert. Zum einen erinnert die Feierlichkeit an die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland, die dem neugeborenen König Israel drei Geschenke bringen. Diese sind heute als die Heiligen Drei Könige mit den Namen Caspar, Melchior und Balthasar bekannt. Zum anderen gedenkt der Tag der Taufe Jesus im Jordan durch Johannes den Täufer und des ersten Wunders Jesu durch die Verwandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit von Kana in Galiläa. Wasser spielt daher auch heute noch bei dem Dreikönigsfest eine große Rolle.