Ein Abend am See

Ein (komischer) Abend am See - Hey Leute!

Da wollten wir doch am Sonntag Nachmittag an den See. Denkste! Zuerst wurde der Plattfuss an meinem Rolls geflickt. Spannendes war es alleweil. Ich hab mich totgelacht. Habt Ihr schon mal gesehen wie Marcel meine Räder vom Rolls runternimmt. Die Sache hatte doch auch was Gutes. Wenigstens habe ich einige neue Wörter dazu gelernt. Nach gut zwei Stunden war er dann so weit. So wurde aus dem Nachmittag am See, ein immer dunkler werdender Abend am See.

Ja fast unheimlich war's. Wir fuhren auf dem düsteren Weg hinauf zum Wasser. (Ich denke das ist der Weg den Dracula nimmt.) Uih! Auf einem Baum blieb noch ein einsamer Graureiher zurück. Was der wohl in der Eindämmerung dort oben macht? Ja und die Enten schliefen bereits auf dem Weg. Jedenfalls hat mich mein Chef noch zusammenge.....weil ich ihn mit einem Ruck fast in den Fluss hinunter gestossen habe. Das wär ein riesen Plausch gewesen. Schade hat nicht funktioniert.

Sonst ist dieses Wochenende nicht viel gelaufen. Ja, gelaufen bin ich, gerannt und geschwitzt habe ich.

Sämi hats drauf! Leute, bin ich gerannt. Frau Doktor wird meine Pfunde suchen müssen! Es sind sicher wieder 100gr. weniger.

Der Graureiher scheint auch den Feierabend zu suchen.

Ja, und fast hätten wir uns im Schilf verfahren....

Und so sieht es an einem düsteren Novemberabend am Greifensee aus.