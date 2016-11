Mal schnell die gute Laune

Hey Leute!

Denkt nur nicht, ich sei verreist. Ich bin quicklebendig und wuschelig bei Marcel. Lange habt Ihr nichts mehr gehört. Das kann und wird sich schleunigst ändern. Ich weiss nicht, ob beu Eurch auch so verschöntes Wetter herrscht. Hier in Zürich ist es zum verrückt werden. Doch schnell will ich Euch noch was erzählen. Marcel hat heute gekocht. Mit kochen meint er, Rüsten, in den Topf und dann ab zum Computer. Denkste. Heute hat er eine böse Überrascung erlebt.

Er im Büro, ich im Flur und das Essen in der Küche auf dem Herd. Diese Kombination hat fürs Erste nicht so richtig funktioniert. Auf jeden Fall ist er nach einer halben Stunde die Treppe zur Küche runtergerannt. Aus der Küche kam fürchterlicher Qualm und es stank fürchterlich. Das Gute an der Sache, er hat das Fleisch aufgeschnitten und....Sämi hat das Maul aufgemacht. Der Rest war Asche. Fenster auf Türe auf.....und wenn ich jetzt noch meine Nase in die Luft halte......"pfui Teufel" es stinkt im Haus immer noch. Dafür hat er in dieser halben Stunde einen Artikel geschrieben und rund zwei Stunden geputzt, geflucht und zwei Dosen Geruchsspray in der Wohnung versprüht.

Es ist jetzt wieder einmal Wochenende und ich hoffe da läuft einiges. Darüber will ich Euch nächste Woche berichten.

Hab Euch alle lieb.

Euer Sämi