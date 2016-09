Morgenspaziergang

Alle Bilder SPH MK

Was gibt es Schöneres als die Natur, Augen auf und durch gleich pur.

Ich geh los, es ist nicht mal vor Sieben, mit Rad und Hund und Wagen, den wir auch mal schieben. Der Salat gedeiht nun sehr, was will man sagen, es gibt noch mehr. Der Himmel blau, der Weg schon staubig, wir beide laufen, sind überhaupt nicht launig. Die Welt noch in Frieden ist doch schön, keine Zeitung und auch kein Föhn. Nicht mal Kaffee haben wir zwei dabei, nur gute Laune und das Mal zwei.

Oh! Schau ein Schlaumeier, ich meine Graureiher er lauert schon, schielt nach fetter Beute im grauen Ton. Nur Auge und Schnabel ein bisschen Gelb, die Farbe macht es hier nicht so schnell.

Und dieser Baum, er ist ein Traum, geheimnisvoll steht er im Schilf, ist hier noch was anderes, ich spür es, ich will es. Ich glaub, wir haben es entdeckt, das Tor zum Glück, das ist perfekt.

Und schau mal hier, die beiden Störche, fast wie ein Hochzeitsfoto sieht das hier aus. Die beiden mögen sich, und das sehr genau. Sie sind dageblieben, flogen nicht gen Süden, hier ist es auch schön bei all den Lieben.

Mutter Ente ist jetzt allein, die Jungen sind ausgeflogen, das ist fein. Sie sucht sich jetzt einen neuen Mann und dann geht es weiter, wir bleiben dran.

Hey, da ein alter, alter Storch. Der bleibt hier an diesem Ort, er braucht die heisse Sierra nicht, er überwintert hier Moor und das gelingt. Das warme Nest es bietet viel, und zum Fressen hat es auch viel, seine Frau die ist auch nicht weit, zusammen schaffen wir es auch wenn es schneit. Im nächsten Jahr gibt es nochmals Kinder und dann bald die gleichen Bilder.

Ein Fisch, ein Fisch hat er gefangen. Der Haubentaucher taucht und nicht nur nach verlangen. Den ganzen Tag den Kopf im Wasser, hier gibt es Fische und das allerbeste unter Wasser. Und wenn er müd ist, gehts an Land, ein bisschen Ausspannen, sonst wird es noch kalt.

Was ist denn das, was geht hier vor. Das Schilf wiegt sich und singt im Chor. Ein herrliches Geräusch am Morgen, dieses hier, hat keine Sorgen.

Welch ein Tag, welche Pracht, schon am frühen Morgen nach der Nacht. Wo sind wir hier, wir sind im Glück, von hier da möcht ich nie zurück!

Bald gibt es frische Äpfel, oh fein bald sind wir wieder hier, zum probieren denk ich mir.