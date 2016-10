Und manchmal vermiss ich Dich

Liebe Fee der Unendlichkeit

Zürich, 27.10.2016 - Nun ist es bald wieder ein Jahr her, das Du mir geantwortet hast. Meine Fee der Unendlichkeit, wo bist Du? Ich vermisse die in vielen Farben leuchtenden Sterne der Nacht, die Du bei jeder Begegnung herbeizauberst. Geht es Dir gut? Wo bist Du überhaupt? Manchmal habe ich das Gefühl, Du stehst hinter mir oder Du wärest des Nachts durch mein Zimmer geschwebt. Stimmt das? Habe ich mich getäuscht oder war es wirklich so? Irgendwie spüre ich seit ein paar Tagen, dass Du unmittelbar in der Nähe bist.

Ich weiss, ich habe lange nichts mehr geschrieben. Zu erklären ist das einfach. Ich war monatelang wie in einer Schockstarre. Meine Aktivität, was das Schreiben anbelangt war wie verschwunden. Einfach weg. Keine Ideen, kein Handeln, ganz einfach nichts. Nächte lang hat es mich dennoch immer wieder an meinen Lap getrieben, herausgekommen ist nichts. Hast Du dahinter gesteckt? Und jetzt, ist diese Barriere der Freiheit wie aus dem Nichts auf einmal wieder offen. Ich kann und mag wieder schreiben. Das kannst nur Du gewesen sein. Wo bist Du also?

Melde Dich, komm und halte mich, ganz fest, küsse mich und liebe mich. Und wenn Du, meine sternenfunkelnde Fee wieder durch die Nacht saust, halte an, verzaubere mich von Neuem mit dem Zauber der Unendlichkeit. Vielleicht möchtest Du mir ja auch etwas sagen, sprich, ich höre Dir zu. Kein Weg ist zu weit, kein Tag zu kurz und kein Brief zu lang.