Test-Cruise vor der Jungfernfahrt – Überführung der Majestic Princess mit Passagieren an Bord

Während auf derartigen Überführungen zumeist noch an letzten Details gefeilt wird, lässt Princess Cruises in diesem Fall auch Passagiere an Bord, die sich damit noch vor den Premierengästen ein Bild vom neuen Schiff machen können. Schließlich fällt der Startschuss zur offiziellen Jungfernfahrt erst am 4. April in der Heiligen Stadt.

Dass es während der ersten Betriebstage im Service gegebenenfalls noch hier und da haken wird, käme nicht unerwartet und ist deshalb in den Eröffnungsangeboten bereits eingepreist. So kostet die fünftägige Fahrt (vier Nächte) mit Zwischenstopp im montenegrinischen Kotor bei Unterbringung in einer Balkonkabine nur ab 418 € pro Person. Eine Minisuite ist bereits ab 508 € zu haben.

Die 3.560 Passagieren Platz bietende Majestic Princess ist das dritte Schiff der neuen Royal-Klasse, das neben der namengebenden Royal Princess (2013) sowie der Regal Princess (2014) innerhalb weniger Jahre die Princess-Flotte verstärkt.

