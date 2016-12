Cathay Pacific verbessert Service zwischen Perlflussdelta und Hong Kong

Erstmals eigene Check-in Schalter am neuen Shekou Hafen in Shenzhen

Frankfurt am Main, 21. Dezember 2016. Fluggäste von Cathay Pacific, die im Perlflussdelta ihre Reise mit einem Fährzubringer zum Flughafen Hong Kong beginnen und dann mit Cathay Pacific oder Cathay Dragon weiterreisen, kommen ab sofort in den Genuss eines neuen Services, der das Reisen mit Cathay Pacific jetzt noch angenehmer gestaltet. Am neuen Shekou Cruise Home Port in Shenzhen stehen seit vergangenem Montag erstmals eigene Cathay Pacific Check-in Schalter zur Verfügung.

Durch die neuen Check-in Schalter in Shekou haben Cathay Pacific Fluggäste jetzt die Möglichkeit, sowohl ihr Gepäck bereits einzuchecken, die Bordkarte und den Loungepass entgegen zu nehmen als auch Zoll- und Einwanderungsformalitäten zu erledigen.

Bei der Ankunft am Hong Kong International Airport können die Fluggäste – ohne sich um das Ausfüllen weiterer Dokumente kümmern zu müssen – direkt von der Fähre zu ihrem Cathay Pacific oder Cathay Dragon Flug weitergehen beziehungsweise vor dem Abflug in den hochgelobten Lounges entspannen oder am Flughafen einkaufen.

Cathay Pacific Airways Limited ist eine in Hong Kong beheimatete FluggesellDschaft, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Dragonair Linienverkehrsdienste für Passagiere und Luftfracht zu 175 Destinationen* weltweit anbietet. Die Airline fliegt 44 Länder an. Cathay Pacific besitzt eine der jüngsten und modernsten Flotten in der Luft und zählt laut dem Unternehmen JACDEC zur sichersten Airline der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied der oneworld Alliance.

* inkl. Codeshare-Services

Die Flüge sind buchbar unter www.cathaypacific.com, im Reisebüro oder über die Cathay Pacific Reservierungsnummer 0800 7244208.

