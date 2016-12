Deutsche Post DHL Group schließt Erwerb von UK Mail ab

Bonn/Ryton, 22. Dezember 2016: Deutsche Post DHL Group, der weltweit führende Post- und Logistikkonzern, hat den Erwerb von UK Mail, einem der größten Post-, Paket- und Logistikdienstleister in Großbritannien, abgeschlossen. Am 16. Dezember 2016 erfolgte die uneingeschränkte Freigabe durch die Europäische Kommission, nachdem die UK Mail Aktionäre dem Beschluss bereits im Rahmen der Hauptversammlung und eines Gerichtstermins am 18. November 2016 zugestimmt hatten. Zudem wurde UK Mail’s Scheme of Arrangement am 20. Dezember 2016 vom High Court of Justice für England und Wales genehmigt. Mit diesem Schritt werden die Unternehmen die Börsennotierung der UK Mail Group plc Aktien beenden, die Satzung der Gesellschaft anpassen und das UK Mail Geschäft in das europäische Paketnetzwerk von Deutsche Post DHL Group einbinden.

„Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich durch den Zugewinn der landesweiten Infrastruktur, des motivierten Teams und der hohen Servicequalität von UK Mail für unser europäisches Geschäft ergeben“, sagt Jürgen Gerdes, Deutsche Post DHL Group Vorstand Post - eCommerce – Parcel. „Dieser Erwerb bringt unmittelbaren Mehrwert für die Kunden unserer beiden Unternehmen: Die Kunden von UK Mail erhalten durch die Anbindung an unser erstklassiges Paketnetzwerk einen verbesserten Zugang zu den Verbrauchern in ganz Europa und die Kunden von DHL Paket profitieren durch einen nahtlosen, integrierten Lieferservice für ihre grenzüberschreitenden Sendungen von und nach Großbritannien. Zudem kann Deutsche Post DHL Group mit diesem Erwerb ihre Präsenz in Großbritannien, dem größten E-Commerce-Markt Europas, weiter ausbauen und die weltweit führende Position in der E-Commerce-bezogenen Logistik untermauern.”

In den vergangenen Jahren hat UK Mail wesentliche strategische Fortschritte erzielt, unter anderem durch größere Investitionen in die IT und in Produkt- und Serviceinnovationen. 2015 wurde mit dem Umzug in das neue, automatisierte Hub in Ryton nahe Coventry der bisher bedeutendste Schritt in der Unternehmensgeschichte realisiert. Damit ist UK Mail Anbieter eines der größten integrierten Netzwerke für die Paket- und Briefbearbeitung in Großbritannien.

Peter Kane, Gründer und Vorstand von UK Mail, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, ein Teil von Deutsche Post DHL Group, dem weltweit führenden und einem der am meisten respektierten Logistikkonzerne zu werden. Wir sowie unsere Kunden werden von der globalen Reichweite und Expertise der Deutschen Post DHL Group profitieren und werden deren globalen Kunden einen nahtlosen und qualitativ hochwertigen Service innerhalb Großbritanniens anbieten können.“

DHL Paket hat sein internationales Netzwerk seit 2014 auf bisher 18 europäische Länder erweitert. Als Teil der Konzernstrategie 2020 von Deutsche Post DHL Group wird DHL Paket auch weiterhin alle attraktiven und relevanten Märkte in Europa beobachten, um das Paketgeschäft in Europa weiter voranzutreiben.