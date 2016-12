Bild Fespo

FESPO Zürich heisst Gastland Costa Rica willkommen

Zürich, 22. Dezember 2016 – An der FESPO Zürich dreht sich vom 26. bis 29. Januar 2017 alles rund um die Themen Ferien, Bahnreisen, Tauchen, Wellness und Golf. Und es wird exotisch auf dem Messegelände in Oerlikon: Gastland an der grössten Messe der Schweiz im Bereich Ferien und Freizeit ist Costa Rica.



Samba, Reggaeton, Tamales oder Batidos – in Zürich wird es exotisch. Die FESPO 2017 begrüsst vom 26. bis 29. Januar das Gastland Costa Rica auf dem Messegelände in Oerlikon. Als eines der abwechslungsreichsten und sichersten Länder Lateinamerikas avancierte Costa Rica in den vergangenen Jahren bei den Schweizern und Schweizerinnen zu einer Lieblingsdestination. Weisser Sandstrand und Urwald, einfache Cabañas oder 5-Sterne-Wellnesshotels: Das südamerikanische Land lässt bei Touristinnen und Touristen keine Wünsche offen. Für Schweizer Reisende gibt es besonders gute Neuigkeiten: Edelweiss Air bietet ab Mai 2017 zweimal pro Woche einen Direktflug von Zürich in Costa Ricas Hauptstadt San José an.



Sonderthema «Abenteuer Bahnreisen»

Mit der Transsibirischen Eisenbahn die längste Eisenbahnstrecke weltweit befahren, mit «The Ghan» quer durch Australien reisen oder im langsamsten Schnellzug der Welt, dem Glacier Express, das Schweizer Bergpanorama bestaunen – Reisen im Zug erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit und stehen daher auch an der FESPO 2017 im Fokus. Im Herzstück der Ausstellung, dem «FESPO-Bahnreise-Gleis» stehen verschiedene Experten den Messebesucherinnen und -besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Tipps zu den diversen möglichen Reiserouten liefert Kurt Schaad. Während allen vier Messetagen spricht der ehemalige TV-Moderator über Themen wie «Bahnland Schweiz», «Wie ein König durch Europa» und «Per Schienenkreuzfahrt zu unbekannten Kulturen».



Alles für das Golferherz und spannende Vorträge

Zeitgleich mit der FESPO wird auf dem Messegelände Oerlikon die Golfmesse durchgeführt. Hier finden Golf-Fans alles, was das Herz begehrt: Reisen, Ausrüstung, Vorträge, Events vor Ort und Top-Beratung durch kompetente Fachleute. Die Golfmesse wandelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten Schweizer Treffpunkte für den Golfsport. Um die 140 Aussteller werden vor Ort ihre Produkte präsentieren. Im Golf-Forum haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, spannenden Vorträgen zu lauschen. Unter anderem kommen Mental-Coach Rolf Stauffer oder Fitness-Guru Dave Dollé zu Wort. Dieses Jahr neu: Auch Vertreterinnen und Vertreter von Destinationen – zum Beispiel jene von Mauritius und Costa Rica – halten Referate.



Die FESPO auf einen Blick

Alle Infos

Öffnungszeiten

FESPO 2017

26. bis 29. Januar 2017

Donnerstag bis Sonntag

Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Messe Zürich

Bild Fespo