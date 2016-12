Ferienmesse Bern (c)



Ferienmesse Bern: Sonderthema «Schiffsreisen», Röbi Koller und weitere Highlights

Bern, 13. Dezember 2016 - Vom 12. bis 15. Januar 2017 ist es so weit: Auf dem BERNEXPO-Gelände kommt Ferienstimmung auf. Rund 300 Aussteller zeigen an der Ferienmesse in Bern neue Produkte und Angebote. Im Zentrum steht das Sonderthema «Schiffsreisen» inklusive spannender Diskussionen von und mit TV-Moderator Röbi Koller.

Ferien auf dem Wasser erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Ob auf einem Segelboot, einem Kreuzfahrtschiff oder sogar auf einem Frachter – es gibt fast keine Grenzen, wenn es darum geht, den Urlaub auf den Wellen zu verbringen. Deshalb widmet sich die Ferienmesse Bern 2017 dem Sonderthema «Schiffsreisen». Das Herz der Sonderausstellung bildet das Ferienmesse-Deck unmittelbar neben den Ständen der Schiffsreisen-Aussteller. Hier warten auf die Besucher an allen vier Messetagen spannende Diskussionen, die von Röbi Koller moderiert werden. Unter anderem spricht der bekannte TV-Mann mit cruisetip-Chefredaktor Beat Eichenberger über die spannendsten Cruise-Destinationen weltweit und die Wahl des «richtigen» Schiffes. Zudem erzählen die Kapitäne Roman Obrist von Hapag-Lloyd Cruises und Jiri Mikota von Thurgau Travel sowie der General Manager von Aida Prima, Wolfgang Pichler, wie ihr Alltag an Bord aussieht.



Aktiv sein – aktiv bleiben

Parallel zur Ferienmesse findet die activPlus statt. Sie richtet sich an aktive und gesundheitsinteressierte Menschen jeden Alters sowie an Besucherinnen und Besucher der Generation 50+. An den Ständen der activPlus können sie sich über die Zeit nach der Pensionierung informieren und innovative Ideen zur Gestaltung ihrer Freizeit sammeln. So wird an jedem Tag gratis ein Kurs zur Seniorenrhythmik angeboten und anschliessend kann man sich in der «Body & Soul»-Oase entspannen.



Kulinarische, sportliche und weitere Highlights

Auch Feinschmecker kommen an der Ferienmesse auf ihre Kosten. An Ständen wie der griechischen Taverne in der Halle 2.0 gibt es feine, landestypische Spezialitäten. Neben dem Essensangebot wartet die Ferienmesse auch mit sportlichen Aktivitäten auf: Im spektakulären Tauchturm werden Schnuppertauchgänge für 20 Franken angeboten und bei Eurotrek können auf einem Parcours coole Velos getestet werden. Für Kunstinteressierte lohnt sich der Gang in die Halle 2.0: Dort zeigt Patrick Loertscher seine schönsten Landschaftsfotografien. Im Mini-Casino, welches vom Grand Casino Bern in der Halle 2.1 angeboten wird, können die Besucherinnen und Besucher mit Spielautomat, American Roulette und Black-Jack-Tisch zudem tolle Preise gewinnen.



Die Ferienmesse auf einen Blick

Datum 12.-15.Januar 2017

Öffnungszeiten Donnerstag – Sonntag, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort BERNEXPO-Gelände



Eintritt

Erwachsene 15.-

Erwachsene mit Gutschein/Libero Abo 10.-

Schüler, Studenten, Lehrlinge & AHV/IVBezüger, 10.-

Kinder bis 16 Jahre in Begleitung Gratis