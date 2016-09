Sämi reist nach Bayern zum Wellnessen

Liebe Leser

"SÄMI REIST" führt Sie diesen Herbst zu den schönsten Hundehotels die man findet. Dabei setzen wir klare Kriterien. Allein "Welcome Doggs" genügt ebenso nicht wie, "Hier dürfen Sie auch Ihren Hund mitnehmen" Wir präsentieren Ihnen die schönsten Häuser, in die es sich lohnt hinzureisen und Ferien mit seinem Liebling zu machen. Genauso sollen die Aktivitäten vorhanden sein, damit Sie mit Ihrem Hund bw. Wanderungen oder anderes Unternehmen können, im Fluss oder See Baden gehen können oder wenn Sie einmal mit Ihrer Frau alleine sein möchten, eine professionelle Betreuung zur Verfügung steht. Wir zeigen Ihnen in bunten Bildern und herrlichen unkomplizierten Texten, was Sie alles mit Ihrem Hund an diesen Hundeoasen erwartet.

Wir setzen auf höchste Qualität

"SÄMI REIST" setzt auf Qualität, Einmaligkeit und echte Ferienromantik mit dem Hund. Für Sie wie für den Hund sollen die Ferien ein unvergessliches Erlebnis werden. Ihr Hund soll genaso wie sie wohlfühlen, sie sollen beide zusammen über alles verwöhnt werden.

Mehr Toleranz

Wir möchten auch das Zusammensein von Hund und Mensch fördern, damit Nichthundebesitzer gegenüber den Vierbeinern auch mehr Toleranz zeigen und im Gegenzug die Hundebesitzer ihre Hunde auch erziehen, ihnen manchmal wenn es nötig ist, den Tarif durchgeben. Wir wünschen uns von jedem Hundebesitzer, dass er ein Säckchen mitführt und so die Umwelt und die Wiesen sauber hält. Doch der Hund kann in der Not auch Retter sein. Sämi kann Menschen suchen und retten! Ein anderer Hund hat vielleicht andere Fähigkeiten und ein Dritter bewacht eine Herde. Respekt vom Menschen wie vom Hund.

Hier reist Sämi - und wie!

Auf "SÄMI REIST" wir aber vor allem gereist. Wir bringen Ihnen liebe Leser Reisen mit Ihrem Liebling näher. Ob mit Zug, Auto oder Fahrrad, heute gibt es unendliche Möglichkeiten mit dem Hund zu verreisen. Outdoor- und Abenteuerferien mit dem Hund sind keine Grenzen gesetzt. Sämi wird nächsten Frühling mit Andrea und Marcel mit dem Fahrrad und seinem Wagon auf dem EUROVELO 6 von Zürich an den Atlantik reisen. Sechs Wochen echtes Abenteuer. Diese tolle Geschichte werden Sie live auf "SÄMI REIST" mitverfolgen können.

Nun geht es los! - Am Sonntag

Am Sonntag geht es nun los. Sämi reist ins Kranzbach in Bayern, Garmisch, in eines der renomiertesten Wellnesshotels, mit und ohne Hund. Im Kranzbach stehen aber eine Anzahl Hundezimmer mit allem Hundeluxus zur Verfügung. Wir beide sind gespannt darauf. Wir werden alles testen, wandern und viel unternehmen. Die Story lesen Sie am Wochenende vom 24./25. September hier auf "SÄMI REIST".

Ihr Marcel Krebs und

Sämi