Neues Kleid und neuer Schwung

Sämi der Sonnenschein auf Erden - Die Treue im Gemüt und die Fröhlichkeit im Gesicht

Das Foto entstand als Sämi drei Monate alt war im Juli 2012 am Greifensee als wir dem Tibetanischen Mönch begegnet sind. Hier begann die verrückte Zeit eines unglaublichen lieben und fantastischen Hundes.

"SÄMI REIST" wird Sie lieber Leser in Zukunft auf Sport-heute.ch begeistern und auf Trab halten. "SÄMI REIST" wird Sie lieber Hundebesitzer auf der einen Seite und Sie lieber Reisender ohne Hund mit vielen Reisetipps an die schönsten Orte auf unserer Welt oder wenigstens in Europa führen. "SÄMI REIST"soll ein gelungener neuer Ansprechpunkt auf unsere Freizeitmagazinseite Sport-heute.ch werden. Wir möchten Ihnen wirklich ausgesprochen schöne und tolle Hotels zeigen, wo Hunde wirklich willkommen sind, ihren eigenen Bereich haben, bw. ihr schönes Zimmer, wo es auch Hundebetreuung gibt, damit Sie auch einmal einen Nachmittag was alleine machen können. Ich bin der Meinung, wer einen Hund hat, der nimmt ihn auch mit, wo immer es auch geht. Ideal fühlt sich der Hund in der Familie wohl und so soll es auch sein.

Auf "SÄMI REIST" werden wir Ihnen viele aussergewöhnliche Möglichkeiten zeigen, damit Sie mit Ihrem Liebling ungezwungen Ferien machen können. Nur die Schönsten sollen es sein. Sämi wird bei diesen Besuchen der schönsten Ferienorte immer dabei sein. Hier bei "Sämi Reist" sollen auch Sie viel Spass erleben. Sämis Geschichten werden Sie ab sofort fast täglich begleiten.



Ihre beiden Redaktoren, Reisejournalisten und Fotografen

Andrea und Marcel Krebs