Krokodilstränen und eine Salami

Hier möcht ich bleiben!

Hey Leute, ich bin angekommen. Ja, im Dreamland aller Hundeträume. Da oben auf den Wiesen kannst du im hundert-Kilometer-Tempo über die Alp rasen. Und mein Zimmer, was Zimmer, meine Suite, mein Ein und Alles, mein Luxus pur. Hab mit Marcel zu Mittag gegessen. Er den Salat ich das Fleisch. Nur, es seicht in Strömen. Auf Deutsch: Es regnet gewaltig! Nach dem Verdauungsspaziergang war ich platsch nass. Doch ich muss Euch unbedingt noch von meinem Zimmer erzählen. Eine Wucht. Riesiges Kissen, Hundedecke, Bettdecke, Fressnapf alles im Umkreis meiner Pfoten. Doch im Zimmer kann man Golf spielen, so gross ist es. Extra für Hunde wie mich. Ich kann Euch sagen, das werden verrückte Tage. So unten gibt es noch ein Bildchen vom Zimmer und dann ist Schluss für heute, ich hab Hunger.

BY BY meine lieben Freunde!

Euer Sämilein

So sieht meine Suite von aussen aus. Seht Ihr, ich wohn im Schloss. Wenn da nur heute Nacht keine Geister kommen.

Und das ist die linke Hälfte meines Gemaches. Ein toller Boden zum Rennen machen.