Wünsch Euch guten Tag

Hallo Leute!

Ich wünsche Euch einen schönen guten Tag. Habt Ihr auch so gut geschlafen wie ich? Einfach himmlisch. Seht Ihr auf dem Foto das Kissen. Extra für mich. Ich habe Besuch bekommen. Die kleine Plastikente hat mich im Duschraum so lieb begrüsst und angelächelt, dass ich sie gleich mitgenommen habe. Ich persönlich habe wie ein Drache geschlafen. Nur zwei Mal musste ich mitten in der Nacht knurren und ein bisschen Bellen. War da ein Gespenst hinter dem Vorhang. Das pssssst und sei still vom Meister hat mich dann weiter schlafen lassen. Aber wisst Ihr was? Es seicht und schifft noch immer. Richtiges Hundewetter, pfui! Mal sehen was wir heute machen. Marcel, welchen von beiden hast du lieber, den Compi oder dein Sämilein?

Bis bald

Euer Sämi