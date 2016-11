26. November 2016

4. FIS SKI WORLD CUP 2016 TELEMARK - 2. Renntag, 26.11.2016

Tobias Müller (FRA) und Amelie Reymond (SUI) – das sind die Sieger des zweiten Wettkampftages der Kategorie „Sprint“ des FIS-Telemark-Weltcups, der heute bei traumhaften Wetterbedingungen auf dem Hintertuxer Gletscher statt fand.

Bei den zwei heutigen Wertungsdurchgängen gelang es dem Deutschen Tobias Müller sich gegen seine 43 Konkurrenten durchzusetzen und somit den ersten Platz zu ergattern. Bei den Damen siegte erneut die Schweizerin Amelie Reymond.

Müller ging mit einer Zeit von 1:30,24 Minuten vor seinem deutschen Kollegen Jonas Schmid (1:30,49) und dem Schweizer Stefan Matter (1:30,72) durch’s Ziel: "Ich bin einfach nur überglücklich, dass ich es heute wieder mal auf den ersten Platz geschafft habe! Es war wirklich ein unheimlich aufregendes Rennen – die ersten Drei trennten letztendlich nur vier Zehntel, also super knapp und super spannend – so wie ein Rennen sein sollte!", so der 24-Jährige.

Reymond toppte ihre gestrige Zeit von 1:40,62 Minuten und schlug somit Ihre norwegischen Konkurrentinnen Mathilde Ilebrekke (1:41,21) und Thea Smedheim Lunde (1:50,16) "Mein erster Durchgang war wirklich gut, beim zweiten Run hatte ich leider Probleme beim Sprung, aber zum Glück reichte es dennoch zum Sieg “, strahlt die Schweizerin, die nun eine weitere Erstplatzierung zu ihren bereits über 100 Siegen zaehlen kann.

Dank der perfekten Wetterverhältnisse – gute Sicht, nur leichter Wind, -5 Grad und Sonne - war der heutige 2. Wettkampftag ein voller Erfolg, ohne Verletzungen und mit beeindruckenden sportlichen Leistungen. Auch die zahlreichen Zuschauer genossen, vor allem während der Mittagspausenzeit, die gute Sicht auf das Rennen vom Tuxer-Ferner-Haus aus und die damit verbundene tolle Atmosphäre. Am morgigen Sonntag geht es in der Früh mit dem Parallelsprint weiter – hoffentlich bei ebenfalls solch angenehmen Wetterverhältnissen wie heute.