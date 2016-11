Chlauslauf 2016 Härkingen

Am nächsten Samstag findet zum 25.Mal der Chlauslauf in Härkingen statt. Zum Jubiläum wird ein Rekordstarterfeld erwartet. Härkingen bietet dem Läufer echten Samichlauszauber und das mitten im Wald. Der gemeinsame Höck und die Rangverkündigung in der Turnhalle ist dazu immer ein besonderes Ereignis.

Genaues:

25. Chlauslauf, Härkingen

Samstag, 03. Dezember 2016

Start:

Waldhütte Härkingen, KEINE Parkplätze im Start- und Zielgelände, Parkplätze ausschliesslich ums Areal der MZH. Busverbindungen ab Hauptbahnhof Olten.



Ziel:

Waldhütte Härkingen. Feiner GLÜHWEIN-Ausschank für die Zuschauer

Höhendifferenz:

1. Runde flach (5,1 km) 2. Runde leicht coupiert (5.2 km), kurze Steigung vor km 6, Schüler und Meitli / Buebe flach im Bereich der Waldhütte

14.00 Uhr Start Hauptkategorien & Jogger

14.01 Uhr Start Walker & Schülerkategorien

14.07 Uhr Start Buebe

14.11 Uhr Start Meitli

Distanzen

Hauptkategorien: 10,3km

Jogger: 5,1km

Walker: 5,2km

Schüler: 1,1km

Meitli & Buebe: 450m

Zielschluss:

15.15 Uhr

Rangverkündigung ab 16.00 Uhr in der Festwirtschaft.



Meldeschluss:

Per Einzahlung: Montag, 28.11.2016 Online: Freitag, 02.12.2016/12:00 Uhr



Nachmeldungen:

Möglich bis 45 Min vor dem Start (Zuschlag CHF 3.00)



Organisator:

Laufsportgruppe Olten



Auskunft:

Laufsportgruppe Olten, Postfach, 4601 Olten

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Veranstalter

LSG Olten

www.lsgolten.ch