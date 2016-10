Der Swiss City Marathon - Du lebst besser wenn du lachst!

Luzern, 30.10.16.mk - In Luzern wurden dieses Jahr gleichzeitig die Schweizermeisterschaften im Marathon ausgetragen. Sieger bei den Herren wurden Stefan Trummer aus Spiez und bei den Frauen Susanne Ruegger aus Cham. Sieger im Halbmarathon bei den Herren wurde der US-Amerikaner Christopher Zablocki mit neuem Streckenrekord und bei den Damen überquerte die Belperin Sabine Hauswirth das Zielband als Erste.

Der diesjährige Swiss City Marathon als Jubiläumsveranstaltung (10 Jahre) sah vor allem zufrieden Laufgesichter. Die Durchquerung der Swisspor-Arena war das Highlight. Für die über 10'000 Finisher muss das Erlebnis aber herrlich gewesen sein. Überall zufriedene Gesichter mit freudestrahlenden Augen.

Ideales Laufwetter zum einen, trübes Herbstwetter für das Publikum zum anderen.

Auf der Strecke kam das zusehende Publikum am Morgen lange nicht auf Touren, das hat sicher am trüben und grauen Sonntag gelegen. In Horw stand man dennoch wie jedes Jahr zuhauf am Strassenrand und feuerte die Athleten und Athletinnen kräftig an.

Mit dem Swiss City Marathon ist die Marathonsaison der grossen Schweizer Marathons beendet.

Rangliste

Marathon Männer Overall 1180 Klassierte

1. Trummer Stefan, 1986, Spiez 2:30.23,6 (2428)

2. Eggenberger Michael, 1977, Zug 2:33.52,5 (1790)

3. Besse Daniel, 1992, Zürich 2:35.47,0 (2416)

Marathon Frauen Overall 284 Klassierte

1. Rüegger Susanne, 1984, Cham 2:40.23,9 (1692)

2. Eggenschwiler Petra, 1988, Rubigen 2:49.42,2 (9127)

3. Bernasconi Claudia, 1983, La Tour-de-Peilz 2:52.45,6 (2032)

Halbmarathon Männer Overall 4067 Klassierte

1. Zablocki Christopher, 1988, USA-Essex 1:05.42,2 (8381)

2. Gmür Christopher, 1988, Rapperswil SG 1:10.52,1 (1649)

3. Craske Howell, 1992, Zürich 1:11.25,4 (5275)

Halbmarathon Frauen Overall 2280 Klassierte

1. Hauswirth Sabine, 1987, Belp 1:19.21,6 (2237)

2. Reischmann Katrin, 1996, D-Ravensburg 1:20.49,8 (7303)

3. Raatz Simone, 1976, D-Niedernhausen 1:21.23,3 (9055)

Alle Resultate

Du lebst besser wenn du lachst!

Verfolgt von 32 Schönen!

Ich kenn dich doch!

Halbmarathonsiegerin Sabine Hauswirth aus Belp

Halbmarathonsieger Christopher Zablocki USA

Mein Herz ruft nach dir!

Marathonsieger Stefan Trummer aus Spiez.

Bin schon da!