Alle Bilder SPH

Läufer aus 48 Nationen in Luzern am Start

Am nächsten Sonntag ist es wieder soweit, der SwissCityMarathon – Lucerne findet statt und dies bereits zum zehnten Mal. Über 10'500 Läuferinnen und Läufer werden in diesem Jahr erwartet, Sportbegeisterte aus der ganzen Welt besuchen Luzern am letzten Oktoberwochenende.

Bereits zum 10. Mal findet der SwissCityMarathon – Lucerne in diesem Jahr statt. Die Anmeldezahlen haben sich im Vergleich zu den Anfangsjahren enorm gesteigert und sind heute mit rund 10'500 Läuferinnen und Läufer fast doppelt so hoch wie im Gründungsjahr 2007. Der Luzerner Marathon zählt heute zu den grössten Lauf-veranstaltungen in der Schweiz.

Diese hohe Anzahl Anmeldungen schlägt sich auch auf den Tourismus nieder. «Die Hotels in Luzern sind am letzten Oktoberwochenende gut gebucht», sagt der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Rund 2'500 Übernachtungen alleine in der Stadt Luzern sollen es auch in diesem Jahr wieder werden. «Veranstaltungen wie der SwissCityMarathon – Lucerne sind für den Tourismus in Luzern enorm wichtig und ziehen Laufsportler aus der ganzen Welt an.» Ein Blick auf die Startliste von diesem Jahr bestätigt dies. Unter den bisher angemeldeten Läuferinnen und Läufer reisen Sportler aus 48 Nationen an, so auch aus Kanada, Argentinien, Tadschikistan und den Philippinen.

«Die meisten Läufer reisen nicht alleine an. Sie nehmen Familie und Freunde mit nach Luzern und bleiben gleich zwei bis drei Tage in der Leuchtenstadt», erklärt der Geschäftsführer vom SwissCityMarathon – Lucerne, Reto Schorno.

Messenbesuche in ganz Europa

Um ausländische Läufer nach Luzern zu holen betreibt der Veranstalter viel Aufwand. So besuchen die Organisatoren des SwissCityMarathon jährlich rund acht bis zehn Marathonmessen in ganz Europa. Vor Ort wird mit einem Stand und viel Swissness für den SwissCityMarathon – Lucerne geworben. «Die Anmeldezahlen aus den besuchten Nationen bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Leute vor Ort für einen Ausflug nach Luzern begeistern können», so Reto Schorno.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, praktisch jeder findet seine passende Laufdistanz. Neben Marathon, Halbmarathon und 5 Mile Run kommt in diesem Jahr noch eine weitere Kategorie dazu. Beim neuen «DuoMarathon» teilen sich zwei Läufer eine Marathon-Distanz, jeder rennt eine Halbmarathon-Strecke. Mithilfe eines Zeitmessungstransponders der in der Hälfte übergeben wird, wird die Zeit gemessen. Der Zieleinlauf erfolgt schlussendlich gemeinsam.

Anmeldungen für die diesjährige Austragung werden unter www.swisscitymarathon.ch entgegengenommen, der Halbmarathon ist bereits ausverkauft.­