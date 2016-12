IRONMAN Mallorca findet ab 2017 nicht mehr statt



Nach sorgfältiger Prüfung hat IRONMAN entschieden, dass der IRONMAN® Mallorca 2017 nicht mehr stattfinden wird. Wir möchten uns bei sämtlichen Partnern und vor allem der Stadt Alcúdia für ihren unermüdlichen Einsatz rund um dieses Rennen bedanken.

Vor allem möchten wir uns aber bei den Athleten und tausenden freiwilligen Helfern bedanken, die dieses Rennen in den vergangenen drei Jahren zu einer fantastischen Veranstaltung aufgebaut haben. Wir freuen uns, euch stattdessen beim Nirvana IRONMAN 70.3 Mallorca begrüßen zu können.

Wir verstehen die Enttäuschung mancher Athleten, nicht wie gewohnt auf Mallorca über die Langdistanz an den Start gehen zu können. Das IRONMAN-Portfolio hält allerdings eine Vielzahl unterschiedlicher Rennen bereit, bei denen die Registrierung unter ironman.com bereits geöffnet ist. Eine Auswahl findet sich unten.

